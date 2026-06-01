Курс уже у предела: банки и обменники "готовятся" к изменению стоимости доллара

До конца первой недели лета (7 июня) доллар в украинских банках и обменниках будет оставаться в пределах 44-44,5 грн, несмотря на новый рекорд официального курса. 1 июня банки покупают валюту по 44,02 грн и продают по 44,48 грн, обменники – по 43,771 и 44,27 грн соответственно. Таким образом, текущий курс уже находится у верхней границы прогнозного коридора, а потому сохраняется пространство для удешевления "бакса".

Курс евро тем временем может колебаться в диапазоне 50,5-52 грн. Такой прогноз озвучил OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

В целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи может оставаться в прежних пределах – 50-60 коп. в банках и до 1 грн в обменниках. А ежедневные колебания наличного курса не превысят 20 коп. в банках и 30 коп. в обменных пунктах, считает банкир.

В то же время в случае ухудшения внешнего фона или усиления внутренних рисков дневные колебания могут достигать 30-70 коп. Но это не означает, что курс выйдет из прогнозируемого диапазона на длительное время, уверен эксперт.

"Валютный рынок в начале лета будет оставаться чувствительным к новостям, но не будет иметь хаотических признаков. В нынешних условиях Нацбанк имеет достаточно возможностей, ограничивая влияние рисков на курсовую динамику", – отметил Лесовой.

Что будет влиять на курс доллара в июне

Банкир отмечает, что начало июня может стать продолжением тенденций, которые сформировались на валютном рынке во второй половине мая. Пока нет оснований ожидать резкого изменения курса доллара, но ситуация будет зависеть от нескольких важных факторов:

Сезонное увеличение предложения овощей, ягод и т.д.

Это может сдержать цены в отдельных категориях и в целом сделать инфляционный фон менее напряженным. Для валютного рынка это имеет значение, т.к. инфляция напрямую влияет на ожидания. Если люди видят, что цены не растут, то они меньше склонны покупать валюту "в тайник".

Стоимость топлива

Этот фактор остается одним из главных рисков для инфляции и курса. "Ситуация на Ближнем Востоке до сих пор труднопрогнозируемая, поэтому украинский рынок вынужден внимательно следить за внешним энергетическим фоном. При оптимистическом сценарии бензин и дизель по крайней мере не будут дорожать и останутся на текущем уровне", – считает специалист.

Отключения электроэнергии

Если летом вернутся отключения электроэнергии, это может создать дополнительную нагрузку на малый и средний бизнес, объяснил эксперт. Рост расходов предприятий часто имеет отложенный эффект для цен, но валютный рынок может реагировать на такие ожидания быстрее.

Военный фактор

Любое усиление боевых действий летом может влиять на психологию участников рынка, констатирует Лесовой. Часть населения в таких условиях традиционно обращает внимание именно на валюту, так как воспринимает ее как один из вариантов защиты сбережений.

Как сообщал OBOZ.UA, не ожидается обвала гривни и летом. По прогнозам экспертной среды, максимум, что может произойти – это ощутимые временные колебания.

