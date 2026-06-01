Доллар обновил исторический максимум: НБУ рассчитал официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс доллара на 2 июня на уровне 44,3 грн. Это на 3 коп. превышает предыдущее значение, а также является новым рекордом в истории Украины.

Прошлый исторический максимум при этом был зафиксирован всего несколькими днями ранее 28 мая, и был почти на копейку ниже нового пикового значения. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

За месяц – со 2 мая – официальный доллар вырос на 34 копейки. А с начла 2026 года – на 1,98 грн.

Курс евро при этом относительно далек от рекорда. За сутки евровалюта подорожала на 5 копеек, до 51,6 грн. Исторический же максимум евро был установлен 22 апреля и составляет 51,91 грн.

Будет ли обвал гривни

В экспертной среде уверены, что в 2026 году обвала гривни не произойдет. Прежде всего – из-за существенных рекордных резервов НБУ, а также проводимой Нацбанком политики "режима управляемой гибкости".

"Курс гривни не является жестко фиксированным... Конечно, внешние риски никуда не исчезли. Украинский валютный рынок и дальше будет реагировать на военные события, состояние экономики, объемы международной поддержки и ценовые колебания, в частности энергоносителей. Но в текущих условиях оснований ожидать курсовой "шокотерапии" нет", – объяснял OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

Валюта, по мнению банкиров, может дорожать и дешеветь кратковременно. Как считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в ближайшее время такие колебания в худшем случае могут достигать 30-70 коп., а при отсутствии негатива на рынке – составят 20-30 коп. за день.

Как сообщал OBOZ.UA, тем, кто меняет валюту, следует помнить, что банки и обменники в Украине не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Они должны принимать банкноты всех годов, в т. ч. 1996-го, 2013-го и т. д.

