Курс доллара заметно изменился: что происходит в банках и обменниках Украины

В украинских банках 12 сентября заметно вырос курс наличного доллара. В кассах финучреждений американская валюта стоит в среднем 41,1/41,55 грн (покупка/продажа). Это сразу на 10 коп. дороже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее. До конца года, по мнению экспертов, подорожание доллара может усилиться, но очень резких скачков не будет.

Стоит однако учитывать, что за месяц, с 12 августа 2025 года, доллар в банках Украины все же несколько подешевел. Как свидетельствуют данные портала "Минфин", месяц назад доллар покупали по 41,2 грн (на 10 коп. дороже, чем теперь), а продавали по 41,7 грн (на 15 коп. дороже).

В украинских обменниках стоимость доллара 12 сентября тоже выросла. Курс выставили на среднем уровне 40,89/41,44 грн/долл. (покупка/продажа). Это на 4 коп. дороже в продаже и 2 коп. в покупке, чем было днем ранее.

Курс доллар-гривня 12 сентября: в каких банках покупать и продавать валюту

Крупные финучреждения Украины сегодня продают американскую валюту по 41,46-41,8 грн. Так:

ПриватБанк, Универсал Банк – 41,55 грн;

Ощадбанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,46;

ПУМБ – 41,8;

Сенс Банк, Абанк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Коминбанк – 41,47 грн.

Покупают доллар по 40,55-41,25 грн. В частности:

Универсал Банк – 40,55 грн;

ПриватБанк – 40,95 грн;

Ощадбанк – 41,15 грн;

Укрсиббанк – 41,05 грн;

Абанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,14 грн;

Коминбанк – 41,15 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,25.

Обратите внимание! Приведенные значения взяты с официальных сайтов банков и могут отличаться от фактического курса в отделениях. В кассах могут выставлять дополнительную комиссию, кроме того, стоимость валюты может отличаться в зависимости от месторасположения филиала.

Прогноз курса доллара до конца года: чего ждут эксперты

Аналитики прогнозируют, что к концу 2025 года курс гривни по отношению к доллару может находиться в пределах 43-43,5 грн/долл. То есть с сентября по декабрь он может вырасти примерно на 5%.

Однако, по словам члена наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елены Билан, прогноз не является "фиксированным" – допускается, что к концу года курс валюты будет ниже заявленного. Билан признала, что прогнозирование курса доллара является сложной задачей, "похожей на угадывание".

Примерно о том же говорит вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

"Режим "управляемой гибкости" в условиях войны полностью себя оправдывает: на рынке отсутствуют хаотичные или "аритмичные" колебания. Любая курсовая коррекция происходит постепенно – без скачков вверх или обвалов. К тому же международные валютные резервы позволяют корректировать объем валютных интервенций, максимально уравновешивая спрос и предложение", – объяснил он OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине обвалился спрос населения на доллары. Если в конце лета – начале осени 2024 года чистый спрос достигал 1 млрд долл. в месяц, то сейчас – около 270-280 млн долл., т.е. в 4 раза меньше.

