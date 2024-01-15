Курс доллара в Украине значительно изменился: что происходит и чего ждать в январе

В Украине курс доллара за последние несколько недель вырос до отметки около 39 грн/$ в обменниках (стоимость валюты в банках составляет около 38,6 грн/$). На такую тенденцию повлиял сезонный фактор. Традиционно в конце года количество гривни растет (премии, бюджетные расходы и др), как результат: растет спрос на доллар. О том, как изменилась ситуация на валютном рынке и к чему готовиться читайте в материале OBOZ.UA.

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Что происходит на валютном рынке

Доллар за полтора месяца подорожал практически на 1-1,2 грн. Первого декабря один доллар продавался за 37,45 грн, а сейчас стоит уже около 38,6 грн (в обменник можно встретить курс до 29 грн за доллар). Такая ситуация в первую очередь объясняется сезонным фактором.

Дело в том, что в декабре традиционно из бюджета тратят едва ли не самые большие суммы. Это приводит к увеличению гривневой ликвидности (проще говоря, у украинцев становится больше гривны, которую они могут быстро потратить). Виталий Шапран, бывший член Совета НБУ, объясняет: есть еще один фактор – спекулятивный. Обменники пытаются заработать на росте курса, а регулятор своевременно на это не реагирует.

Впрочем, Шапран уверен, что сейчас курс полностью зависит от действий Нацбанка, а провоцировать или допускать значительную девальвацию правительства не выгодно.

"По состоянию на начало декабря вся наличная гривна в обращении и остатки на текущих счетах в гривне составляли в эквиваленте примерно 45 млрд долларов, это ограничивает способность Украины принять в 2024 году международную помощь и компенсации за счет российских активов за рубежом, поскольку часть этой помощи проходит через валютный межбанк и оседает в ЗВР НБУ.В 2023 году основной канал эмиссии гривны как раз и приходился на выкуп у Правительства валюты Национальным банком. – написал он на своей странице в Facebook.

В 2024 году Украина получит международное финансирование в объеме до 40 млрд долларов, а также часть конфискованных в США суверенных активов РФ и активов российских подсанкционных олигархов (оба законопроекта уже лежат в Конгрессе).

Поэтому валютный курс в Украине является второстепенным вопросом 2024 года, и возможно 2025 года. Итак, требуйте от регулятора более прозрачных правил игры (интервенций), более понятной и своевременной коммуникации, и не реагируйте на курсовые всплески, особенно когда быстро растет маржа между курсом покупки и продажи", – уверен эксперт.

Александр Паращий, руководитель отдела аналитики Concorde Capital, считает: подорожание доллара в первую очередь объясняется сезонным фактором. "Очень похоже, что сезонный фактор уже исчерпывается. Гривна немного укрепляется. Соответственно, очень похоже, что у нас есть тенденция, что гривна будет укрепляться", – рассказывает эксперт в комментарии OBOZ.UA.

Каким будет курс доллара в январе

Несмотря на то, что новостей о финансовой помощи от ЕС и США до сих пор нет, на размер доллара это напрямую не влияет. Резервы Национального банка остаются на рекордно высокой отметке.

"Нельзя сказать, что помощь задержали. Нам ее еще не определили. Мы ждем решения ЕС, США. И действительно, пока, январь ожидать вообще какой-то существенной финансовой помощи не стоит. Но эта помощь никак не влияет на сам валютный рынок "Она не проходит через валютный рынок. Рынок определяется в основном нашим торговым балансом и спекулятивным сезонным спросом на валюту", - объясняет эксперт.

При этом торговый баланс и в декабре, и, скорее всего, в январе улучшается. Сезонный спрос скорее всего к концу месяца будет снижаться . Давление на гривну также будет ослабляться. "Я думаю, что гривна может укрепиться на 1-1,5%", – прогнозирует Паращий.

При этом причин для резкой девальвации или ревальвации нет. В резервах Нацбанка аккумулировали – 40,5 млрд долларов. При этом год назад эта цифра была на уровне 28,5 млрд. долларов. Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой также уверен: причин для существенных изменений нет.

"В течение следующей недели глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Так, благодаря вмешательству регулятора в межбанк, баланс между спросом и предложением сохранится, что автоматически отразится на наличном рынке", – объяснил банкир.