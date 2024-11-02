Курс доллара в Украине находится в зоне "турбулентности": сколько будет стоить валюта

В Украине 2-3 ноября курс доллара у большинства обменников финкомпаний и работающих по выходным отделениям банков будет в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,60 гривен.

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Как говорится в сообщении Минфина, курс евровалюты на наличном рынке 2-3 ноября будет в пределах коридора: прием от 44,90 до 45,15 гривен и продажа от 45,20 до 45,40 гривен.

В оптовых обменных пунктах (как правило, от 1000 долларов или евро) котировки приема валюты могут быть на 3-5 копеек больше указанных выше котировок приема, а курс продажи валюты гражданам на 2-5 копеек ниже, чем по небольшим суммам. В этом случае, финансисты зарабатывают именно за счет объема сделки и потому готовы немного уступать курсы приема или продажи валюты.

И потому эти выходные большинство обменников продолжит работать в формате "из оборота" без попыток раскачать рынок. Но если спред между покупкой и продажей доллара составит у большинства обменников от 20 до 25 копеек, то по евро с учетом повышенной турбулентности этой валюты в ближайшие дни – финансисты все же расширят его в пределах от 20 до 40 копеек.

Но главным сюрпризом, который может ожидать украинцев в пунктах обмена валюты в эти дни, можно назвать частое изменение ценников по евро в течение дня из-за повышенной волатильности курса евро на международных площадках перед выборами в США.

Как ранее писал OBOZ.UA, Национальный банк отказался сообщить, при каких условиях отменит или продлит свой запрет на проведение украинцами p2p-переводов на сумму свыше 150 тыс. грн в месяц, которая вступила в силу с 1 октября 2024 года сроком на полгода – до 31 март 2025 года.

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