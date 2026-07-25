Курс доллара в Украине может измениться: озвучена новая стоимость валюты

В Украине курс доллара 25–26 июня в большинстве обменных пунктов и в кассах банковских отделений будет находиться в пределах коридора: покупка от 44,35 до 44,70 грн и продажа от 44,80 до 45,20 грн. А курс наличных евро будет в пределах: покупка от 50,70 до 51,15 грн и продажа от 51,20 до 51,60 грн.

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Мировой валютный рынок на прошлой неделе работал в значительно более спокойном режиме, хотя инвесторам пришлось реагировать на ряд важных геополитических и экономических событий. Об этом в своем обзоре для Минфина написал валютный аналитик Алексей Козырев.

По его словам, рынки постепенно адаптируются к постоянным военным и политическим угрозам, поэтому даже традиционные колебания пары евро/доллар после решения Европейского центрального банка по ставкам были относительно умеренными. В ходе торгов курс изменялся лишь в пределах 0,4–0,7 цента.

В то же время геополитическая напряженность остается высокой. По словам Козырева, продолжается обострение конфликта между США и Ираном, а атаки хуситов на саудовские нефтяные танкеры в Красном море спровоцировали резкий рост стоимости нефти почти до 100 долларов за баррель. Однако уже в конце недели котировки Brent опустились примерно до 92 долларов, что, по мнению эксперта, свидетельствует о значительном влиянии спекулятивного фактора на рынок энергоносителей.

На этом фоне Европейский центральный банк решил не менять денежно-кредитную политику. Регулятор оставил депозитную ставку на уровне 2,25%, ставку по операциям рефинансирования — 2,4%, а ставку по маржинальным кредитам — 2,65%. В то же время ЕЦБ дал понять, что готов прибегнуть к более жестким мерам, если подорожание энергоносителей начнет ускорять инфляцию в еврозоне.

Украинский валютный рынок, по оценке Козырева, также демонстрировал устойчивость. Несмотря на кадровые изменения в правительстве, отставку министра обороны и смену главнокомандующего ВСУ, а также общественный резонанс вокруг этих решений, бизнес и население не оказали дополнительного давления на курс гривны.

Аналитик отмечает, что важную роль в сохранении стабильности сыграл Национальный банк Украины, который активно выходил на межбанковский рынок с валютными интервенциями для покрытия дефицита предложения доллара.

По итогам недели курс доллара на межбанковском рынке вырос на 14 копеек – с 44,67/44,70 грн до 44,81/44,84 грн. В то же время евро подешевел почти на 12 копеек – с 51,098/51,119 грн до 50,985/51,005 грн.

Наличный рынок также оставался относительно спокойным. Вечером 24 июля обменные пункты продавали доллар в пределах 44,80-45,10 грн, а евро – 51,20–51,70 грн.

По мнению Козырева, в ближайшие выходные большинство обменных пунктов будет работать "с оборота", без существенных курсовых колебаний. Он прогнозирует, что спред по доллару составит 15–20 копеек, а по евро — 20–40 копеек.

Отдельно эксперт обратил внимание на политику НБУ, который, по его оценке, фактически удерживает психологическую отметку в 45 грн за доллар. Именно поэтому заявления отдельных политиков о возможной резкой девальвации гривны пока не имеют экономического обоснования и являются скорее информационным шумом, считает аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на объявление о введении новой купюры номиналом 2 000 грн, подержать ее в руках и начать ею расплачиваться украинцы смогут не скоро. По ожиданиям, её введут в обращение не раньше 4 сентября 2026 года.

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