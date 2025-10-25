Курс доллара пересек важную отметку: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара пересек важную отметку в 42 грн за доллар. В то же время 25-26 октября в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков курс будет находиться в пределах коридора: прием от 41,60 до 42,05 грн и продажа от 42,10 до 42,40 грн.

Такой прогноз для издания Минфин сделал аналитик Алексей Козырев. В то же время курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,70 до 49 грн и продажа от 49,20 до 49,40 грн. "Существенный разброс котировок покупки и продажи по американской валюте и евро в эти выходные даст отличный шанс спекулянтам заработать на разнице ценников различных сетей оптовых и розничных обменных пунктов", – пояснил он.

Доллар вырос из-за таких факторов:

энергетические компании больше покупают доллар для импорта газа;

Кроме того, нужны дополнительные закупки для пополнения потерь электрогенерации и оборудования. А повышенный спрос на валюту всегда выливается в рост курса доллара и евро относительно гривны.

рост отрицательного сальдо торговли;

По данным Государственной таможенной службы, отрицательное сальдо торговли Украины за январь-сентябрь 2025 года уже составило $30,6 млрд: при импорте в $60,1 млрд наша страна смогла экспортировать товаров и услуг лишь на $29,5 млрд. Для справки: за такой же период 2024 года отрицательное сальдо торговли составляло $20.

очередное увеличение расходной части бюджета-2025;

На этот раз на 325 млрд грн, из которых примерно 70% пойдет на различные выплаты военнослужащим. Это создаст дополнительное давление на курс гривны, поскольку военные активно покупают за полученные деньги валюту. Также такие суммы дополнительных денег способны поднять цены на товары и услуги.

приближение окончания года

Бюджет рассчитывается по своим обязательствам с контрагентами, что также приводит к всплеску спроса на валюту со стороны импортеров, которые работают с бюджетными организациями и кому после получения средств от государства потом надо рассчитаться со своими внешнеэкономическими партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенный рост официального курса доллара. В частности, по мнению представителей бизнеса, по итогам ІІІ квартала 2026 года (июль-сентябрь) курс составит 44,11 грн/доллар.

