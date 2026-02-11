Кремлю станет труднее обходить санкции: в ЕС готовят полную блокаду криптовалют РФ

Еврокомиссия предлагает полностью запретить любые криптовалютные операции, связанные с Россией, признав предыдущие точечные санкции неэффективными. Цель этих шагов – перекрыть альтернативные финансовые каналы, через которые Москва обходит санкции и финансирует войну против Украины.

Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии, с которым ознакомились журналисты. Там отмечается, что практика внесения в санкционные списки отдельных криптосервисов или компаний не дала ожидаемого результата.

Заблокированные платформы быстро заменялись новыми структурами, которые позволяли России и в дальнейшем обходить ограничения и проводить расчеты вне традиционной банковской системы. Именно поэтому Еврокомиссия предлагает перейти к тотальному запрету любых криптовалютных взаимодействий с РФ.

Особое внимание в новых предложениях уделено экосистеме компаний, связанных с российской криптобиржей Garantex. Платформа находится под санкциями США еще с 2022 года, однако, по оценкам европейских регуляторов, до сих пор играет важную роль в теневых финансовых операциях России.

Еще одной мишенью ЕС стала платежная платформа A7 и связанный с ней стейблкоин A7A5, который привязан к российскому рублю. Аналитическая компания Elliptic сообщила, что совокупный объем транзакций этого стейблкоина уже превысил 100 миллиардов долларов, несмотря на ранее введенные ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. В Брюсселе считают, что такие объемы свидетельствуют о системном использовании цифровых активов для обхода санкций.

Юридически платформа A7 зарегистрирована в Кыргызстане. Если предложения Еврокомиссии будут одобрены, эта страна может стать первой, в отношении которой применят ограничения за содействие России в уклонении от санкционного режима.

Кроме криптоплатформ, Еврокомиссия предлагает запретить любые операции с цифровым рублем, который поддерживается Центральным банком России. В Брюсселе опасаются, что этот инструмент может стать еще одним способом обхода международных финансовых ограничений и использоваться для финансирования войны против Украины.

Также в рамках будущего пакета санкций рассматривается возможность внесения в санкционный список еще около 20 российских банков. В целом эти шаги являются частью подготовки 20-го пакета санкций ЕС, который, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, должен усилить давление на финансовый сектор, энергетику и торговлю России.

В Еврокомиссии отмечают, что криптовалюты все активнее используются для осуществления внешних расчетов, закупки товаров военного назначения и финансирования схем, связанных с войной против Украины. Именно поэтому, по мнению Брюсселя, полный разрыв криптовалютных связей с Россией является необходимым условием для эффективности санкционной политики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран (Грузии и Индонезии) чтобы перекрыть пути экспорта российской нефти. 20-й пакет санкций также предусматривает жесткие ограничения на импорт металлов, финансовые операции и борьбу с обходом санкций через другие государства.

