Кредиты в Украине не станут более дешевыми, НБУ не снизит учетную ставку в июле: СМИ назвали причину

Нацбанк, скорее всего, не будет снижать учетную ставку и оставит ее на прежнем уровне в 25%. Причина – выход России из зернового соглашения.

Видео дня

Тем не менее, от самой идеи снижения учетной ставки регулятор отказываться не будет – реализация этого всего-лишь будет отсрочена. Об этом UBR.ua сообщил представитель банковского рынка.

"Несмотря на отсрочку, отмена решения снизить ставку не предвидится. Эта мера оговорена в условиях четырехлетней программы сотрудничества с МВФ, по которой Украина должна получить до 2027 года 17 млрд долларов", – говорится в материале.

Решение будет принято уже 27 июля. Ранее же, напоминают аналитики, большинство членов монетарного комитета регулятора допускали снижение ключевой ставки с 25% на 1-2 п.п. в июле или сентябре. Их позиция основывалась на более быстром, чем ожидалось, замедлении инфляции.

Впрочем, отмечается, тогда же в НБУ "указывали и на риски для стабильности валютного рынка". Поддержание которой, собственно, "является одним из условий снижения ставки".

"Регулятор мог бы перейти к постепенному снижению учетной ставки уже в июле. Однако блокада зернового коридора может отсрочить решение", – заключили авторы материала.

На что влияет учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. От учетной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам.

Т.е. чем она ниже, тем дешевле банки предлагают собственные кредиты. И тем больше заемщиков оформляют ссуды.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам же банкира Тараса Лесового, причин для девальвации гривни не возникло даже на фоне решения России выйти из зерновой сделки. По крайней мере, до конца июля наличный курс доллара сохранится на уровне 36,7-37,3 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!