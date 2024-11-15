В Украине копейки признали колониальным наследием России: название отменят

Термин "копейка" относится к символам русского империализма и является объектом колониального наследия. Поэтому замена названия разменной монеты на "шаг" исторически, семантически и экономически оправдана.

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Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти (УИНП). Отмечается, что термин "копейка" стал известен на территории современной Украины с середины XVII века в результате реализации российской имперской политики, а в XVIII веке он вытеснил традиционную для украинского денежного обращения монету – шаг.

Это стало еще одним способом для Российской империи уничтожить украинскую государственность. Поскольку во второй половине XVII-XVIII веков Московия стремилась навязать финансовой системе Гетманщины обращение только собственных денег, в том числе и копейки.

В XVII-XVIII веках находившиеся в обращении в Украине разменные монеты называли именно шагами, что подтверждается в письменных источниках, в художественной литературе и фольклоре. Следовательно, это название не связано с Московским царством и Российской империей, в отличие от копейки, которая происходит от словосочетания копейная деньга - то есть монета, на которой был изображен царь верхом на коне с копьем. ) в руке.

Название "шаг" пытались возродить во время Украинской революции 1917-1921 годов. Тогда украинские деньги Центральной Рады – рубли состояли из 200 шагов, а гривна, которую ввели позже, состояла уже из 100 шагов, но из-за поражения Украинской революции и установления советской власти украинские деньги были изъяты из обращения.

"Учитывая изложенные соображения, инициатива Национального банка Украины относительно внесения изменений в законодательство относительно изменения названия разменной монеты "копейка" исторически обоснованной "шаг" заслуживает поддержки и будет способствовать возрождению национальных традиций в номинации денег, преодолению негативного колониального наследия в целом процессам деколонизации украинского общества. ", – отметили в УИНП.

В октябре Национальный банк Украины подал в парламент пакет законопроектов по переименованию разменной монеты "копейка" в "шаг ". В объяснении такой позиции глава НБУ Андрей Пышный заявил, что это поможет разорвать последние связи, объединяющие украинскую валюту с российской и окончательно завершить денежную реформу.

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