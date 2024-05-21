Кому могут дать бронирование: Гетманцев рассказал о подготовке новых правил

Члены Клуба белого бизнеса получат право бронировать сотрудников от мобилизации. Кроме того, у них будут привилегии, такие как ускоренное возмещение НДС, индивидуальные налоговые консультации и сопровождение комплаенс-менеджера.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью OBOZ.UA. По его словам, идея вызвала много разных отзывов.

Одни утверждают, что это создаст особые условия для определенных предприятий и может привести к коррупции, другие считают, что Клуб ничего не изменит. Но Гетманцев отмечает, что цель Клуба – стимулировать бизнес соблюдать налоговую дисциплину и создать более прозрачные условия для предпринимателей. В Клуб попадают малые, средние и крупные предприятия, отвечающие трем основным критериям:

налоговая нагрузка не меньше, чем в среднем по отрасли;

не меньше, чем в среднем по отрасли; зарплата не менее средней по отрасли в регионе;

по отрасли в регионе; отсутствие налоговых правонарушений (налогового долга).

Для предприятий, не являющихся членами Клуба, ничего не меняется. Однако те, кого раздражают условия для членов Клуба, могут выполнить эти условия и присоединиться к нему. Никаких возможностей для манипуляций со стороны налоговой по признанию членов Клуба нет, уверяет Гетманцев.

Бронирование сотрудников

Одной из самых важных новых привилегий для членов Клуба белого бизнеса станет возможность бронирования сотрудников от мобилизации. Это позволит предприятиям обеспечить стабильность работы во время военного положения, сохраняя ключевых работников на рабочих местах. "Мы рассматриваем возможность ко второму чтению включить для членов Клуба белого бизнеса право на бронирование сотрудников", – отметил Гетманцев.

Преимущества для членов Клуба

Помимо бронирования сотрудников, члены Клуба получат ряд других привилегий. А именно:

ускоренное возмещение НДС (в течение 5 дней);

(в течение 5 дней); индивидуальные налоговые консультации в течение пяти календарных дней;

в течение пяти календарных дней; комплаенс-менеджер, который будет сопровождать деятельность налогоплательщика, предоставляя консультации и помогая избежать проблем с налоговыми органами.

Гетманцев подчеркивает, что цель создания Клуба – не создание новых или дополнительных налоговых требований, а поощрение предприятий выполнения своих налоговых обязанностей. Члены Клуба смогут избегать документальных проверок, если их налоговые обязательства выполнены в срок. Это будет способствовать уменьшению административного давления на добросовестные предприятия.

Гетманцев отметил, что Клуб белого бизнеса открыт для всех предприятий, выполняющих установленные критерии. Он также ответил на критику, что создание Клуба может привести к неравным условиям для бизнеса, уверяя, что условия вступления прозрачны и доступны для всех, кто готов работать честно.

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