Количество вакансий на госслужбе побило рекорд: раскрыта статистика

Количество вакантных должностей в государственной службе Украины продолжает расти, достигнув нового рекордного показателя в 40,7 тысячи. Фактическое количество работающих государственных служащих в первый квартал сократилось на 571 человек, достигнув уровня 159,3 тысячи.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС). "По результатам мониторинга количественного состава государственных служащих за первый квартал 2024 года фактическое количество работающих государственных служащих составляет 159 333 человека", – говорится в сообщении.

Количество вакантных должностей на государственной службе

Согласно предоставленной статистике, тренд увеличения свободных должностей на государственной службе продолжается, что указывает на стабильную динамику. На данный момент количество этих вакансий составляет 40,760 тысяч, что по сравнению с предыдущим кварталом свидетельствует о росте на 1,660 тысяч.

Фактическое число государственных служащих

В течение первого квартала текущего года на работе в государственных службах находилось 159,3 тысяч человек. Однако за этот период количество трудоспособных госслужащих сократилось на 571 человек.

В государственных службах количество работающих женщин составляет 119 269 человек. В то время как мужчин насчитывается всего 39,66 тысячи.

На государственной службе в настоящее время работает 4,18 тысячи человек, среди которых 812 женщин, которые были мобилизованы или проходят службу в составе Вооруженных Сил Украины или добровольческих формирований территориальных общин.

Это количество выросло за последние три месяца на 42 человека, из которых 38 являются женщинами. С начала полномасштабной агрессии погибли 138 государственных служащих, а 263 получили ранения.

Ранее правительство анонсировало планы значительного уменьшения "инфраструктуры управления государством", что предполагает увольнение работников и возможную ликвидацию отдельных министерств. Этот сценарий оптимизации может быть реализован при углублении дефицита государственного бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Украине на рынке труда второй месяц подряд наибольшее количество вакансий предлагает категория "Сфера обслуживания". В лидеры также вошли такие категории, как "Рабочие специальности, производство" и "Продажа, закупка".

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