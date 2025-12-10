Ключевые покупатели отворачиваются от российской нефти: бюджет Кремля теряет до $45 млрд в год

Россия может потерять около $30 млрд в год из-за прекращения закупок ее нефти Индией, еще $10 млрд из-за сокращения морских поставок в Китай и примерно $5 млрд из-за уменьшения экспорта в Турцию. Совокупно это составляет ориентировочно $45 млрд ежегодных потерь от нефтяных доходов.

Об этом рассказал экономист, экс советник президента Украины Олег Устенко в комментарии СМИ. Он подчеркнул, что потеря Индонезии, Китая и Турции как стабильных направлений сбыта может нанести российскому бюджету существенные удары.

На фоне высоких расходов России на военные нужды такое падение доходов становится критическим фактором, который затрудняет финансирование государственных программ и прежде всего войны против Украины. По словам Устенко, самым большим ударом для России является изменение позиции Индии, которая в последние годы была одним из главных покупателей российской нефти со скидками.

Индия перестает покупать значительные объемы российского ресурса, что автоматически создает огромные финансовые потери для Москвы. Согласно оценкам, российский бюджет недополучит примерно $30 млрд в год только по индийскому направлению, это фактически забирает у Кремля одну пятую часть доходов от экспорта нефти.

Не менее важно и то, что Китай, хоть и продолжает закупать российскую нефть через нефтепровод, значительно сокращает объемы импорта морским путем. Устенко подчеркивает, что хоть трубопроводные поставки остаются стабильными, именно морские перевозки обеспечивали большой объем экспорта с дополнительными доходами. Их сокращение дает минус еще примерно $10 млрд в год даже по самым консервативным прогнозам.

Третьим болезненным направлением для России является Турция, которая также уменьшает закупки российской нефти. По оценкам, это еще минус около $5 млрд в год. Совокупно на трех ключевых рынках Россия теряет примерно $45 млрд ежегодно, что составляет почти треть от ее годовых нефтяных доходов, которые ранее составляли около $150 млрд.

Устенко отмечает, что санкции против "Лукойла" и "Роснефти", ограничения, наложенные глобальными партнерами, и переориентация мировых рынков уже дают ощутимый эффект. Более того, Россия не имеет доступа к дополнительным ресурсам для быстрого наполнения бюджета. "Нет у них той "копилки", из которой можно просто достать деньги", – объясняет экономист.

Учитывая то, что потребности российского оборонного бюджета на следующий год превышают $165 млрд, дефицит доходов может серьезно осложнить способность Кремля финансировать войну и поддерживать экономику. Именно поэтому Москва сейчас вынуждена рассматривать различные, иногда рискованные варианты перекрытия бюджетных дыр.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ноябре импорт российской сырой нефти марки Urals в Турцию упал почти вдвое с июньских максимумов. Это может быть связано с ужесточением международных санкций против российской энергетики, в связи с чем турецкие нефтеперерабатывающие заводы перешли на альтернативные марки.

