Китай призвал возобновить зерновую сделку, при этом также считает, что экспорт зерна должен происходить и из России (чему никто не препятствовал). Это имеет большое влияние на обеспечение продовольственной безопасности.

Видео дня

Как передает издание CGTN, об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Гэн Шуан. Китай надеется, что заинтересованные стороны будут работать вместе с соответствующими агентствами ООН, укреплять диалог и консультации,.

Кроме того, представитель Китая признал, что важные гражданские объекты инфраструктуры обстреливаются в Украине. Отказ от участия в зерновой сделки озвучил президент РФ Владимир Путин.

"Китай призывает заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", – говорится в заявлении.

По словам представителя российских дипломатических кругов, решение должно быть найдено в ближайшее время, поскольку в Украине скоро не хватит места для хранения зерна, когда новый урожай достигнет портов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 июля президент РФ Владимир Путин выдал ряд заявлений о зерновом соглашении. Он пожаловался на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.

– С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!