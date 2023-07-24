Китай поставляет России снаряжение для войны против Украины – Politico

Китай тайно обеспечивает Россию военным снаряжением, которое та использует в войне против Украины. В частности, речь идет о бронежилетах, тепловизионных оптических прицелах и дронах.

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Об этом сообщает Politico. При этом, отмечается, импорт китайских товаров в Украину резко сократился.

Как рассказали авторы материала, только в 2023 году Россия закупила у Китая беспилотников на более чем 100 миллионов долларов. Что превышает аналогичные закупки Украины сразу в 30 раз.

Кроме того, на 69% увеличился российский импорт китайской керамики, используемой в бронежилетах. Ее же экспорт в Украину сократился на 61%.

Помимо этого, отмечается, что через Китай идет поток технологий, которые могут:

включать в себя производимые на Западе компоненты;

иметь прямое военное применение.

"По словам экспертов по вопросам санкций и обороны, обычной практикой является маркировка товаров двойного назначения как предназначенных для гражданских целей. На самом же деле они предназначаются для использования на поле боя", – говорится в материале.

Китай бьет по санкциям против России

Сложившаяся ситуация, отмечают аналитики, ярко демонстрирует несовершенство санкционного режима Запада против России. Чему, кстати, способствует и сам Запад – своей неопределенностью "со статусом двойного назначения".

"Это в сочетании с тем фактом, что значительная часть такого оборудования производится в Китае, делает саму лишь возможность принятия значимых антироссийских мер недостижимой. По крайней мере, на данный момент", – констатируют они.

Другая же проблема, подчеркивается, состоит в том, что "Запад мало что может сделать, чтобы заставить Пекин остановить поток товаров двойного назначения в Россию". Ведь:

только США имеют реальную возможность "наложить прямой запрет на транзакции, номинированные в долларах";

у ЕС же такого сильного санкционного оружия нет – потому что "евро гораздо менее распространен на мировых рынках".

Кроме того, Евросоюз, отмечается, и не решается действовать с позиции силы. В частности, там хоть и включили в последний санкционный пакет 7 китайских компаний, "после лоббирования со стороны Пекина Брюссель исключил из этого списка 4 фирмы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай тем временем призвал возобновить зерновую сделку. Причем считает, что экспорт зерна должен происходить и из России, чему никто и не препятствовал.

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