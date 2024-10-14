Китай "обвалил" цены на нефть – Reuters

На мировом рынке упали цены на нефть. Среди причин – снижение уровня инфляции в Китае. Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 86 центов, или 1,1%, до 78,18 долларов за баррель, а стоимость фьючерсов нефти West Texas Intermediate (WTI) сократилась на 83 цента, или 1,2% – до 74,73 долларов за баррель.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что цены на нефть упали после того, как:

уровень инфляции в Китае снизился;

отсутствие ясности в планах экономического стимулирования страны вызвало опасения "относительно спроса на топливо в крупнейшем мировом импортере нефти".

"Негативные новости из Китая перевесили беспокойство рынка по поводу возможного ответа Израиля на ракетную атаку Ирана 1 октября, который может нарушить добычу нефти – хотя США и предостерегли Израиль от нападений на иранскую энергетическую инфраструктуру. Ведь показатели индекса потребительских цен в Китае указывают на устойчивую дефляционную тенденцию и ослабление внутреннего потребления – несмотря на объявление властями в сентябре наиболее агрессивных мер монетарного стимулирования", – говорится в сообщении.

В Венгрии отложили отказ от российской нефти

В то же время, венгерская нефтяная группа MOL ожидает, что ее нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут перерабатывать российскую сырую нефть до конца 2026 года. При том, что раньше крайним сроком назывался 2025 год. Таким образом компания MOL решила еще год качать нефть из России.

Причиной же переноса срока, по данным аналитиков, в самой компании назвали непредвиденные сложности в реализации 24 запланированных проектов по модернизации НПЗ. А также необходимость дополнительных логистических инвестиций в хранилища и мощности по смешиванию.

При этом там сообщили, что MOL в настоящее время ведет переговоры с хорватским оператором Janaf о заключении долгосрочного контракта на транспортировку нефти по Адриатическому трубопроводу. Однако признали, что трубопровод "Дружба" имеет для компании ключевое значение.

"Наша цель – закупать разную нефть. Как российскую, так и нероссийскую", – сказали там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Саудовской Аравии растет недовольство по поводу нарушения другими странами (включая Россию) квот по добыче нефти. На этом фоне Эр-Рияд планирует резко увеличить объемы добычи "черного золота", что может лишить Кремль средств для финансирования войны в Украине.

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