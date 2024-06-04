Каждый украинец с работой уже "кормит" одного пенсионера: Марчак объяснила свой совет работать до старости

Первая заместитель министра социальной политики Дарина Марчак объяснила свое заявление о том, что украинцам не следует рассчитывать на высокие пенсии и нужно готовиться работать "до последнего". Одна из главных причин такого положения вещей – сокращение населения Украины и его одновременное старение. В результате, уже сейчас один работающий содержит одного пенсионера, а в дальнейшем ситуация будет усугубляться.

Об этом Марчак написала на странице в Facebook. "СМИ тиражируют мои слова о том, что украинцам нужно: 1) дольше работать, 2) накапливать себе на пенсию, потому что 3) солидарные пенсии в будущем будут невысокими. Так ли это? Хочу добавить контекст к этой дискуссии", – отметила чиновница и описала основные факторы, которые влияют на ситуацию.

1. Демография в Украине ухудшается

Население Украины сокращается: после полномасштабного вторжения коэффициент рождаемости упал с 1,2 ребенка на одну женщину до 0,9 при норме обновления населения 2,2. Также украинская нация стареет: 18% населения – 65+ лет, а соотношение работающих и пенсионеров – один к одному.

"По состоянию на 1 января (2024 года. – Ред.) в Украине было 10,8 млн работающих, за которых уплачивались взносы в солидарную пенсионную систему, и 10,5 млн пенсионеров, получавших выплаты из этой системы. То есть уже сейчас один работающий содержит одного пенсионера", – отметила Марчак и привела данные для сравнения:

в Австрии соотношение составляет 1,6 к 1;

в Германии – 1,8 к 1;

в Испании – 2,2к 1.

"Низкое соотношение работающих и пенсионеров – главное ограничение для роста пенсий в нашей стране. За 2023 год на пенсионное страхование уплачено 428,5 млрд грн единого взноса при количестве плательщиков страхового взноса 10,8 млн человек. Итак, в среднем в месяц каждый работающий уплатил 3307 грн, которые можно было направить на выплату пенсий", – подсчитала Марчак.

2. Дефицит на рынке труда

По оценкам Министерства экономики, дефицит на рынке труда в среднесрочной перспективе – 4,5 млн человек. Оценки Международной организации труда еще пессимистичнее: 8,6 млн работников в течение следующих 10 лет.

"Каждый человек, выходящий на пенсию, выпадая с рынка труда – это минус на рынке труда, в уплате налогов, а значит и объема финансового ресурса, который у нас есть для выплаты пенсий и соцпомощи. Именно поэтому мы должны стать страной активного долголетия. Обеспечить инклюзию на рынке труда, адаптировать рабочие места для работы с людьми старшего возраста (так же, как с людьми с инвалидностью, ветеранами, ВПЛ)", – объяснила Марчак.

3. Несовершенство системы

В Украине на данный момент действует солидарная система (первый уровень пенсионной системы) и добровольная накопительная (третий уровень). А вот обязательные накопительные пенсии (второй уровень) так и не ввели, хотя это – практика многих развитых стран (по данным Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР). А без этого будет невозможно получить пенсию, сопоставимую со средним заработком в течение жизни.

Так, в странах ОЭСР государственные (и солидарные, и накопительные) пенсии обеспечивают коэффициент замещения пенсией зарплаты в среднем 42,2 (для человека, получающего заработную плату на уровне средней). А благодаря другим элементам пенсионного страхования общий коэффициент замещения составляет в среднем 57,6.

"В Украине уже действует добровольное накопительное пенсионное страхование. На сегодняшний день есть около 900 тыс. участников добровольных накопительных схем, из которых 93,3 тыс. уже получили или получают пенсионные выплаты. Очевидно уровень вовлеченности в добровольные пенсионные накопления не достаточен – нужно внедрять накопительную пенсионную систему как элемент обязательного пенсионного страхования", – уверена Марчак.

Кроме того, даже с нынешней пенсионной системой, если человек хочет получать более высокую пенсию, в его же интересах дольше оставаться активным участником рынка труда. "Во-первых, чем дольше я работаю и чем выше взносы в пенсионную систему я плачу, тем больше объем финансового ресурса, доступного к выплате пенсий уже сейчас. Во-вторых, чем я дольше плачу страховые взносы, тем больше из-за формулы счета пенсии это увеличивает ее размер... Мы уже разработали проект реформы солидарного пенсионного обеспечения, чтобы обеспечить прямую зависимость объема уплаты взносов и размера вашей пенсии в будущем", – объяснила замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июне 2024 года работающие пенсионеры в Украине автоматически получат повышенные пенсии благодаря перерасчету, учитывающему их страховой стаж и доходы. Перерасчет касается пенсионеров, работавших более 24 месяцев после последнего перерасчета или достижения пенсионного возраста, и будет включать доплаты за апрель и май.

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