Пенсий не будет? В Кабмине посоветовали украинцам готовиться работать "до последнего"

Украинцам советуют готовиться работать столько, сколько они смогут, поскольку государственные пенсионные выплаты будут небольшими. Так, самообеспечение в пожилом возрасте потребует от людей собственных усилий и пересмотра отношения к пенсионному обеспечению.

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире "Эспрессо". "Солидарные пенсии, как правило, в европейских странах – это минимальная гарантия", – пояснила Марчак. Она добавила, что для получения высокой пенсии люди должны самостоятельно копить средства.

В Соединенных Штатах, по словам Марчак, солидарных пенсий вообще не существует. Там граждане самостоятельно копят деньги для обеспечения достойной старости. Она отметила, что Украине необходимо построить три элемента пенсионной системы: уже существующие солидарные пенсии, а также общеобязательную накопительную систему и частные пенсионные накопления.

Замминистра отметила критическую демографическую ситуацию в Украине. "В нашей стране один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера. И дальше ситуация, скорее всего, будет ухудшаться", - сказала Марчак. Она посоветовала украинцам начинать откладывать дополнительные средства на собственный "пенсионный счет" и готовиться работать, пока это будет возможно.

Она также выразила мнение, что Украина должна стать страной активного долголетия. Это означает, что граждане должны быть способны работать так долго, как смогут, и уходить на пенсию только тогда, когда физически не смогут себя обеспечивать. Она подчеркнула, что для обеспечения достойного уровня жизни в преклонном возрасте украинцам следует активно накапливать средства, поскольку государственные выплаты не смогут полностью удовлетворить их потребности.

Текущая политика государства направлена на обеспечение минимальных социальных гарантий для всех граждан. Однако, как отметила Марчак, этих выплат не будет достаточно для комфортной жизни в пожилом возрасте. "Если человек хочет получать высокую пенсию, он должен накапливать деньги самостоятельно", – подчеркнула она.

Отсутствие солидарных пенсий в США, где люди самостоятельно накапливают средства для своей старости, показательный пример для Украины. Внедрение трехэлементной пенсионной системы, которая включает солидарные пенсии, общеобязательную накопительную систему и частные пенсионные накопления, поможет обеспечить достойный уровень жизни в пожилом возрасте для украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июне 2024 года работающие пенсионеры в Украине автоматически получат повышенные пенсии благодаря перерасчету, учитывающему их страховой стаж и доходы. Перерасчет касается пенсионеров, работавших более 24 месяцев после последнего перерасчета или достижения пенсионного возраста, и будет включать доплаты за апрель и май.

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