Канада хочет уменьшить приток иммигрантов: буду искать высококвалифицированных военных и ученых

Канада представила новые приоритеты миграционной политики. Сделано это для привлечения квалифицированных работников в различных отраслях: от науки и здравоохранения до авиации. Рекрутинг высококвалифицированных военных теперь тоже является приоритетом.

Об этом сообщает издание Reuters. Новые приоритеты соответствуют целям премьер-министра Марка Карни по общему сокращению количества прибывающих людей в Канаду. Одновременно привлекать квалифицированных работников и укреплять оборонный потенциал, чтобы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов.

Категории с повышенным приоритетом, включают исследователей, руководителей высшего звена, пилотов, авиамехаников и врачей. Также планируется вербовать высококвалифицированных иностранных военных в ряды Вооруженных сил Канады, включая военных врачей и пилотов.

Правительство Канады в последние годы стремилось уменьшить количество иммигрантов, чтобы уменьшить нагрузку на жилищные и социальные сферы. Министр иммиграции Лена Метлеге Диаб заявила, что эти изменения помогут привлечь таланты, которые могут "внести свой вклад с первого дня". По ее словам Канада сталкивается с нехваткой рабочей силы в критических секторах.

Также премьер-министр Марк Карни 17-го февраля объявил о новой оборонной стратегии. Ее целью является увеличение государственных инвестиций в оборонные исследования и разработки на 85%, увеличение доходов оборонной промышленности более чем на 240%, увеличение экспорта оборонной продукции на 50% и создание до 125 тыс. новых рабочих мест. Эта стратегия направлена на уменьшение зависимости Канады от Соединенных Штатов,

