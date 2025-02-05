Калининград отрежут от энергосистемы РФ уже через несколько дней: как в ЕС готовятся к мести Кремля

Российский эксклав в Европе, город Калининград, останется без внешнего доступа к электроэнергии. Страны Балтии уже на днях отсоединятся от российской энергосистемы и поэтому Калининграду придется самостоятельно обеспечивать себя светом. Опасаясь мести Кремля, Польша и Литва повысили меры безопасности.

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Как сообщает Euractiv, потребность этого Калининградской области в электроэнергии объясняется еще и наличием здесь ядерных ракет "Искандер" и значительной части Балтийского флота РФ.

В ответ на начало полномасштабной российской агрессии против Украины, Европейский Союз начал ограничивать сухопутный доступ к этому региону. А с 7 по 9 февраля страны Балтии отключатся от российской энергосети и выведут ядерный эксклав по энергосети РФ. В дальнейшем эти линии планируется демонтировать.

"После синхронизации Балтийской энергосистемы с континентальной Европой Калининградская область будет работать в островном режиме", – заявили в литовском сетевом операторе Litgrid.

Имеется в виду, что регион станет так называемым "энергетическим островом", то есть электросетью без внешних связей. Они более сложны в эксплуатации, поскольку не могут полагаться на трансграничные потоки, чтобы сбалансировать колебания спроса и поставки электроэнергии.

Балтийские энергетические эксперты отмечают, что Россия пыталась всячески помешать планам региона – начиная от кибератак и заканчивая дезинформационными кампаниями о росте счетов за электроэнергию. Кроме того, допускается, что РФ может решиться на вооруженную агрессию против балтийских стран.

"Россия может утверждать, что Калининград, ее эксклав и в прошлом Кенигсберг, находится под угрозой", – предполагает координатор европейских программ польского аналитического центра Forum Energi Мацей Якубик. Он отметил, что на всякий случай в Литве и Польше усилили защиту трансграничного силового кабеля LitPol Link.

В то же время в Litgrid отметили, что в Калининграде готовятся к отключению и потому уже проверяли способность самостоятельно поддерживать стабильную работу энергосети. Сейчас в регионе функционируют четыре теплоэлектростанции – угольная и три газовых. Газом местные ТЭС снабжаются с помощью плавучих терминалов сжиженного природного газа (СПГ), газопровода в Беларусь и газового хранилища на 0,8 млрд кубометров.

Как уже сообщал OBOZ.UA, власти Литвы планируют начать демонтаж соединяющих Калининград с РФ высоковольтных линий. В целом, это решение позволит этой стране, а также Латвии и Эстонии синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E.

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