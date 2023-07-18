Как США и Китай повлияли на цены на нефть: сколько стоят основные марки ресурса

Цены на нефть на мировых рынках практически не претерпели изменений. По состоянию на 07:53 по Гринвичу ресурс марки Brent снизился в цене на 1 цент – до 78,49 доллара за баррель. Тоже на 1 цент, но уже подорожала марка West Texas Intermediate (WTI) – до 74,16 доллара за баррель.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: главных причин такой стабильности две. В частности, инвесторы:

оценивают замедление экономического роста Китая;

следят за поставками нефти в США, оценивая их возможное сокращение.

"Ожидается, что отраслевые данные засвидетельствуют о сокращении запасов сырой нефти, нефтепродуктов в США. Вялые же показатели ВВП Китая уже сдерживают цены", – объяснили аналитики.

В то же время, отмечается, участники рынка также ожидают, что глобальные поставки нефти увеличатся. Поспособствовать этому должно возобновление добычи на двух из трех ливийских месторождениях, остановленных ранее.

Россия пытается взвинтить глобальные цены

Тем временем Россия активно пытается повысить мировые цены на нефть – чтобы компенсировать прибыль Кремля, утраченную из-за санкций. Для этого РФ намерена специально сократить экспорт нефти в августе.

По данным Reuters, российские власти уже дали указание нефтяным компаниям сократить планы поставок на август. В частности, речь идет об экспорте нефти из западных портов России (в частности, в Балтийском море). В августе он предположительно сократится на 100-200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем.

"Это является признаком того, что Москва выполняет свое обещание о новых сокращениях поставок в тандеме с главой ОПЕК и Саудовской Аравией", – отмечает агентство. О планах касательно тихоокеанских портов РФ источникам неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом за январь – июнь 2023 года доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое. Агрессору удалось заработать 37,4 млрд долларов, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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