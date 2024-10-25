OnlyFans — 10 млрд грн выплат гражданам Украины, но 0 грн обязательных платежей по этим доходам для государства. Как работает теневой бизнес, приносящий сверхприбыли, а налогов с доходов физических лиц – ноль?

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Все йде до того, що в цьому році OnlyFans виплатить громадянам України лише трохи менш як 10 млрд грн. Проте держава, як і торік, з цього отримає:

• 0 грн податку на доходи фізосіб (замість ≈1,8 млрд грн),

• 0 грн військового збору (замість мінімум ≈150 млн грн).

Це вистачило, щоб врятувати життя мінімум 1950 бійцям ЗСУ і зекономити мільярди для бюджету (розрахунок тут https://t1p.de/gysqg).

Частину з цих доходів отримають деякі представники правоохоронних органів: деякі за "кришування", а деякі за фактичне володіння деякими Onlyfans-агентствами і моделями.

Схеми приховування доходів: Щоб приховати цей дохід, моделі й Onlyfans-агентства використовують платіжні картки Visa іноземних банків та платіжні системи Paxum, Skrill, Cosmo Payment і Epay.

Лише невелика частина доходів йде на картки Visa українських банків, оскільки у виписці чітко видно надходження коштів від OnlyFans.

Як і будь-який нелегальний бізнес з аномальними прибутками сюди підтягнувся кримінал, тому тепер тут все частіше окрім акцій "приведи друга" (в більшості випадків "приведи подругу"), з’являється вербування, примус, шантаж, підсаджування моделей на наркоту, а потім постачання її моделям, просування моделей в проституцію, іноді примусове, і "менеджерування" їх там (хоча вони називають це ескортом).

P.S.: А тепер спробуйте вгадати:

1. Що приносить OnlyFans-моделям найбільші прибутки?

2. Коли у них сезон? І чому?

3. Під яким видом діяльності? І як деякі "легалізують" такі доходи?

P.P.S: Може настав час зняти кримінальну відповідальність з цієї діяльності?