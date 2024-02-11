Как изменится курс доллара в Украине в середине февраля: озвучен прогноз

В Украине в феврале курс продолжает стабилизироваться после декабрьских скачков. В середине этого месяца ожидаются лишь незначительные колебания.

Такой прогноз озвучил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии " 24 Каналу". По его словам, международная денежная помощь должна достигать размера ожидаемой поддержки для украинского бюджета.

Пока эта сумма $37 млрд на 2024 год, то есть это ориентировочно $3 млрд ежемесячно. Напомним, 1 февраля ЕС утвердил предоставление Украине пакета помощи на $50 млрд.

Однако не только международная помощь будет влиять на курс. Лесовой выделяет и другие значимые факторы, в частности, иррациональные.

"Трудно оценить возможное влияние эмоционального фактора, особенно на наличном рынке: при чрезмерном спросе, в среднем на 15-20% больше предложения, наличный рынок отреагирует мгновенно: прежде всего существенным увеличением разницы между курсами покупки и продажи. Конечно, психологическая устойчивость общества к разнообразию военных вызовов также способна играть важную роль для рынка", – сказал Лесовой.

По прогнозу специалиста, межбанк и дальше будет влиять на курс на наличном рынке. Лесовой определяет следующие курсовые изменения на следующей неделе :

на межбанке валюта будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро; на наличном рынке 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро;

курсовые изменения на межбанке будут в пределах 0,2 гривны, на наличном рынке – 0,3 – 0,5 гривны.

"Так же как и в течение всего периода действия режима "управляемой гибкости", формирование курсов на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка. Кроме того, в течение недели на рынке возможны частые и разносторонние курсовые колебания. По большому счету, рынок уже приспособился к такому явлению", – сказал Лесовой.

Так, на 11 февраля наличный курс доллара составляет 38,10/38,19 грн/долл. Об этом свидетельствуют данные "Минфина".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, НБУ разрешил украинцам, имеющим на счетах "замороженные" российские и белорусские рубли, провести их безналичный обмен. Впрочем, время этого ограничено – срок возможности истечет 31 декабря 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!