Июньский курс больше не действует: как в украинских обменниках переписали курс доллара 1 июля

Украинские обменники заметно снизили курс доллара. В полдень 1 июля они определили его в средние 41,22/41,83 грн (покупка/продажа), что на 6 коп. ниже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

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А вот в банках курс вырос. Там его выставили на среднем уровне 41,43/42,05 грн (покупка/продажа). Это на 3 коп. выше в покупке и на 10 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,9-42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41,92 грн;

Райффайзен Банк – 41,9 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Сенс Банк – 42,05 грн;

Универсал Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42,2 грн;

Прокредит Банк – 41,98 грн.

Покупают же они ее по 40,95-41,64 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,32 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Універсал Банк – 40,95 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн;

Таскомбанк – 41,4 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом доллара в июле

В то же время, рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, в июле в Украине ожидается существенный рост курса доллара. По прогнозу, в июле он будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн.

Она отметила: в целом в июле на динамику доллара в Украине будет влиять целый комплекс факторов. Среди них:

Инфляционная "ремиссия" и стабильность учетной ставки.

"В ближайшие недели ожидается дальнейшее замедление инфляционных процессов. В то же время Национальный банк, скорее всего, не будет спешить с пересмотром учетной ставки – в июле она, вероятно, останется на уровне 15,5%. Это создает предпосылки относительной стабильности на рынке", – объяснила Мустафаева.

Политика "управляемой гибкости" от НБУ.

Нацбанк, по ее словам, продолжит применять режим контролируемых валютных колебаний. Это будет минимизировать разницу между официальным, межбанковским и наличным курсами.

Как сообщал OBOZ.UA, первое полугодие 2025 года Украина закончила с вполне приемлемым курсом доллара, который не дотягивает и до 42 грн. Что о будущей стоимости валюты в Украине говорят международные институты, инвесторы, банкиры и участники наличного рынка, а также почему даже самый детальный прогноз стоит воспринимать осторожно, читайте в материале.

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