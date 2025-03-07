Испугались мести Путина за 190 млрд евро: для глав Euroclear наняли телохранителей из-за замороженных активов России

Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором хранятся замороженные суверенные российские активы, усилил меры безопасности. Главная угроза, которой опасаются в Euroclear – российские агенты.

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Как сообщает Le Monde, гендиректор депозитария Валери Урбен и еще семь членов исполнительного комитета находятся под охраной уже несколько месяцев. Чтобы обеспечить охрану топ-менеджерам и их семьям, наняли французскую компанию Amarante.

"Мы принимаем все необходимые меры для защиты наших сотрудников и офисов. Эти меры постоянно пересматриваются, но мы не можем предоставить более подробную информацию по соображениям безопасности", – заявили представители Euroclear.

Опасения за жизнь руководства депозитария возникли на фоне угроз, поступивших в адрес главы немецкой оборонной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Риски диверсий со стороны российских спецслужб подтвердил замгенсекретаря Атлантического альянса по инновациям и киберпространству Джеймс Аппатурай. И хотя Паппергер находится под защитой,могут пострадать и другие лидеры бизнеса.

Опасения вызывают и сообщения о неопознанном беспилотнике, который заметили в центре Брюсселя во время визита президента Украины Владимира Зеленского в середине декабря 2024 года. Он летал возле здания службы разведки Бельгии, где также находится штаб-квартиры Euroclear.

ЕС заморозил активы России: куда пойдут миллиарды евро

После начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд евро в активах Центрального банка РФ. Подавляющее большинство из них (около 190 млрд евро) хранится в центральном депозитарии безопасности Бельгии. В прошлом году эти страны использовали доходы от этих активов для погашения ссуд Украины на сумму $50 млрд, но "базовые" активы не трогались.

Некоторые европейские страны, включая Украину, Польшу и страны Балтии, давно настаивали на конфискации этих активов, но ключевые страны ЕС и Еврокомиссия ранее отказались от этого из-за опасений, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве. Однако недавно правительства Франции и Германии изменили свою позицию и предложили конфисковать эти активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине.

Также OBOZ.UA сообщал, что десятки европейских депутатов обратились к королю Бельгии Филиппу с просьбой содействовать конфискации более замороженных российских активов и передать их Украине. Среди подписантов – трое народных депутатов Верховной Рады.

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