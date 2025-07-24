Инфляция в Украине прошла пик: в НБУ рассказали, что будет с ценами и экономикой

В Украине инфляция уже прошла пик и до конца 2025 года снизится до около 9,7%, однако возвращение к цели в 5% ожидается только в 2027 году. В то же время экономическое восстановление продолжается, но темпы роста ВВП остаются сдержанными – около 2-3% до 2027 года, с возможным ускорением до 3,5% при благоприятных условиях.

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Об этом заявил глава НБУ (Национальный банк Украины) Андрей Пышный во время брифинга. По его словам, хотя в июле 2025 года общая инфляция может немного вырасти из-за влияния погодных условий на предложение продовольствия, в дальнейшем ожидается устойчивое замедление роста цен.

Однако, НБУ ухудшил свой предыдущий прогноз инфляции на 2025 год теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее было 8,7%). В 2026 году инфляция прогнозируется на уровне 6,6%, а к 2027 году должна вернуться к целевому показателю центробанка в 5%. Таким образом, возвращение к желаемому уровню инфляции произойдет только через два года.

Главные причины для ухудшения прогноза – это значительные потери экономики от войны, растущие расходы бизнеса, негативное влияние на урожаи из-за сложных погодных условий, а также слабость гривны относительно евро. Одним из ключевых факторов, влияющих на динамику инфляции в ближайшие месяцы, является состояние аграрного сектора.

Погодные условия и климатические изменения могут привести к сокращению урожаев, что непременно скажется на цене продовольственных товаров и общей инфляции. По предварительным оценкам НБУ, в июле возможен временный рост общей инфляции по этой причине, но со временем ожидается постепенное ее замедление.

По словам Пышного, важной предпосылкой для сдерживания инфляции остается сохранение учетной ставки на уровне 15,5%. Ожидается, что это поможет сдерживать инфляционные ожидания и обеспечит стабильность денежно-кредитной политики.

Что касается экономического восстановления, то НБУ прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2025 году на 2,1%, это значительно ниже апрельского прогноза – тогда ожидался рост на уровне 3,1%. Так же ухудшены прогнозы и на 2026 и 2027 годы, рост ВВП в 2026-м ожидается на уровне 2,3% (было 3,7%), а в 2027 году – 2,8% (было 3,9%).

Основными сдерживающими факторами являются последствия войны, ограничения, связанные с ней, а также неблагоприятное влияние погодных условий на урожай и климатические изменения. НБУ определяет базовый сценарий, по которому постепенное возвращение к нормальным условиям работы экономики будет способствовать умеренному росту на уровне 2-3% в 2026–2027 годах.

В то же время в случае быстрой нормализации экономических условий – в частности, если произойдет стабилизация военной ситуации, а частные инвестиции и потребление существенно вырастут – темпы экономического роста могут достичь 3-3,5%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во всем мире цены на продукты питания резко растут из-за беспрецедентных климатических аномалий. От черешни в Украине до какао в Африке – погода все чаще становится главным триггером глобальной продовольственной инфляции. На отдельные позиции цены могут взлететь на десятки, а иногда и сотни процентов в течение нескольких недель.

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