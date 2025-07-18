"Индекс Биг Мака" показал "реальный" курс доллара в Украине: гривня в топе недооцененных валют

Доллар в Украине "должен" стоить 21,96 грн, а сама гривня недооценена на 47,5% согласно так называемому индексу Биг Мака. Гривня оказалась в топ-10 самых недооцененных валют в мире, находясь на восьмом месте по этому показателю. Впрочем, с начала 2025 гола позиция украинской валюты улучшилась – в январе было шестое месте по недооцененности.

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К таким выводам пришло британское издание The Economist в традиционном июльском исследовании "Недооцененность национальных валют". Данные в нем получены на основе "индекса Биг Мака".

Как рассчитали "реальный" курс доллара

На момент проведения исследования в США бургер "Биг Мак" стоил $6,01, тогда как в Украине – 132 грн. Если разделить 132 на 6,01, получится 21,96.

Именно такой, по мнению аналитиков, является "справедливая" цена американской валюты в Украине. При этом официальный курс доллара в Украине на момент подсчета составлял 41,81 грн (по состоянию на 18 июля он уже стал еще выше – 41,86 грн).

Место Украины в рейтинге стран с недооцененными валютами

В июле 2025 года гривня, по оценке аналитиков, стала восьмой в списке самых недооцененных валют мира. Ранее, в январе 2025-го она занимала шестое место, в 2024-м – тоже восьмое, а в 2023-м украинская валюта была четвертой и входила в топ-5 этого рейтинга.

Самыми недооцененными валютами теперь стали:

египетский фунт (недооценен на 57,9%);

индонезийская рупия (57%);

индийская рупия (56,2%);

тайваньский доллар (55,7%);

вьетнамский донг (51,6%).

Также "индекс Биг Мака" показывает переоцененные валюты. Их в июле 2025 года оказалось семь (в январе было шесть):

швейцарский франк (переоценен на 49,6%);

уругвайский песо (29,6%);

норвежская крона (22,1%);

шведская крона (21,8%);

датская крона (16,6%);

евровалюта (15,2%);

британский фунт стерлингов (12,5%).

Почему "индекс Биг Мака" – не истина в последней инстанции

"Индекс Биг Мака" не является полноценным инструментом для оценки стоимости валют. Дело в том, что индекс учитывает только покупательскую способность.

В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные экономические показатели страны. Потому индекс показывает лишь общую логику курсов валют, что признают и сами его создатели.

The Economist рассчитывает "индекс Биг Мака" дважды в год еще с 1986-го. Выбор классического бургера из McDonald's аналитики объясняют тем, что "Биг Мак" можно рассматривать как своеобразный аналог продуктовой корзины – в его состав входят хлеб, мясо и овощи.

В качестве "нулевой отметки" берется цена "Биг Мака" в США. Предполагается, что при "справедливом курсе" бургер должен стоить столько же в любой стране мира.

С американским прайсом сравнивают цену, которая установлена в национальной валюте страны. Эту сумму переводят в доллары по текущему курсу. И если полученное число оказывается выше цены "Биг Мака" в США, валюта страны считается переоцененной, если ниже – недооцененной.

Курс доллара в Украине: сколько стоит валюта 18 июля

Американская валюта в кассах банков 18 июля стоит в среднем 41,5/42 грн (покупка/продажа). Это на 7-8 коп. меньше, чем днем ранее.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41,39 41,99 Ощадбанк 41,6 42 ПУМБ 41,6 42,2 Сенс Банк 41,55 42,05 Универсал Банк 41,05 42,05 Райффайзен Банк 41,61 41,9 Укрсиббанк 41,5 42,05

В небанковских обменниках доллар тоже подешевел. Так, средний курс в покупке установился на уровне 41,71 грн/долл. В продаже – 42,11 грн/долл. Впрочем, ситуация в обменниках обычно динамичная, потому курс может заметно измениться в течение дня.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска банкноты – к примеру, купюры 1996 и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству.

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