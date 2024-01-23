"Имеем политическое согласие": Боррель заверил, что ЕС близок к решению по замороженным российским активам

Европейский Союз близок к общему политическому решению касательно активов страны-агрессора России, замороженных на Западе. Варианты использования доходов от российских активов обсудили министры иностранных дел государств ЕС, дискуссии будут продолжены на уровне послов.

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Об этом 22 января сообщил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Он затронул указанную тему на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия) . Мероприятие транслировалось Европейской службой внешних связей в X (Twitter).

"О заблокированных российских активах. Думаю, мы можем говорить, что имеем политическое согласие завершить эту работу на основе предложений, которые мы представили в декабре, с фокусом внимания на начислениях. В настоящее время речь идет о начислениях, о процентной прибыли, и я убежден, что это будет завершено вскоре", – сказал Боррель.

Дипломат не уточнил, о каких сроках может идти речь. В то же время он утверждает, что "соглашение близится".

"Очень мощный толчок для этих решений должен быть сделан до следующего заседания Совета министров иностранных дел [стран ЕС]", – добавил глава европейской дипломатии. Заседание, о котором он говорил, назначено на 19 февраля 2024 года.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер объяснила, что процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, заморозивших средства РФ в своих финансовых учреждениях. Он потребует времени, поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

– В Международном валютном фонде заявляли, что решение о конфискации российских активов должны приниматься соответствующими органами в государствах, где они размещены. МВФ будет следить за развитием событий, чтобы оценить влияние на международную финансовую систему.

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