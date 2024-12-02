Грузинский лари упал до рекордных минимумов: как пророссийские власти губят экономику государства

Грузинский лари упал до двухлетнего минимума, достигнув курса 2,8799 за доллар, из-за политического кризиса и протестов в Тбилиси. Откладывание переговоров о членстве в ЕС до 2028 года пророссийскими властями привело к массовым беспорядкам, что создает угрозы для экономической стабильности и международной репутации Грузии.

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Об этом пишет Bloomberg. 29 ноября курс грузинского лари упал на 2,5%, что является самым низким показателем за последние два года. Вскоре он стабилизировался на уровне 2,8773 доллара, но остается под давлением. Снижение курса лари вызвало следующие последствия:

ослабление доверия к экономике;

рост инфляционного давления;

потенциальное влияние на международную торговлю

Внутренняя нестабильность из-за политических противостояний между пророссийским правительством и гражданским обществом уже сказалась на макроэкономической ситуации. А именно:

потери от протестов: во время беспорядков в Тбилиси полиция применила водометы и слезоточивый газ, задержав 224 человека, а массовые акции нарушили работу бизнеса в центре города, что повлекло за собой снижение доходов местных предпринимателей;

во время беспорядков в Тбилиси полиция применила водометы и слезоточивый газ, задержав а массовые акции нарушили работу бизнеса в центре города, что повлекло за собой снижение доходов местных предпринимателей; подрыв доверия международных партнеров: США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, обвинив правительство в антидемократических действиях. Представители ЕС предупредили о "прямых последствиях" для Грузии из-за нарушения принципов европейской интеграции.

Если политический кризис не будет урегулирован, Грузия может столкнуться с некоторыми экономическими вызовами. К примеру:

усиление девальвации лари: в случае дальнейшего снижения курса это может существенно усложнить обслуживание внешнего долга;

в случае дальнейшего снижения курса это может существенно усложнить обслуживание внешнего долга; снижение объемов прямых иностранных инвестиций (FDI): политическая нестабильность отпугивает потенциальных инвесторов, что может привести к сокращению инвестиций в стратегические отрасли;

политическая нестабильность отпугивает потенциальных инвесторов, что может привести к сокращению инвестиций в стратегические отрасли; ухудшение социально-экономического положения: рост цен из-за инфляции усугубит нагрузку на домохозяйства и бизнес.

Грузия подала заявку на членство в ЕС в 2022 году вместе с Украиной и Молдовой, однако официальные переговоры еще не начаты. Политический кризис, сопровождающийся протестами и экономическими потрясениями, ставит под вопрос будущее европейской интеграции страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российская валюта торгуется на уровне 108 рублей за доллар, но еще на днях курс превышал 114 рублей, вплотную приблизившись к историческому минимуму, зафиксированному в марте 2022 года. Российские аналитики связывают это с шантажом кремлевского диктатора Владимира Путина, ростом расходов на войну с Украиной и санкциями.

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