Гривня "похудела" почти на 10% за год: озвучен курс доллара по итогам 2024-го

Украинская гривня по итогам 2024 года девальвировала по отношению к доллару США почти на 10% – с 38 грн/долл. до 42,04 грн/долл. на конец года. При этом в целом ситуация на валютном рынке остается контролируемой, чему поспособствовали финансовая помощь партнеров и валютные интервенции Нацбанка.

Видео дня

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "За 2024 год гривня девальвировала по официальному среднегодовому курсу на 8,9%, по курсу на конец года на 9,7%. По среднемесячному курсу наибольшие темпы девальвации были в январе и июне, гривня ослаблялась все месяцы, кроме октября", – отметил он.

Среднегодовой курс остается несколько ниже курса на конец года – 40,15 грн/долл. "Фактический курс оказался близок к правительственному прогнозу. Напомню, в бюджет-2024 закладывался следующий расчетный курс: 42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – средний курс за год", – объяснил нардеп.

Для сравнения, девальвация гривни к доллару за 2023 год составила 3,7%, а вот в 2022-м украинская валюта на фоне полномасштабного вторжения РФ упала и вовсе на 25,4%. "Подводя итоги в целом, в 2024 году ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой", – добавил Гетманцев.

Он уточнил, что сохранить общую устойчивость украинской валюты помогла, в первую очередь, остальная внешняя финансовая помощь партнеров (41,7 млрд долл.). Она поддерживала золотовалютные резервы страны на достаточном уровне, что дало возможность Национальному банку (НБУ) проводить валютные интервенции. Напомним, по состоянию на 1 декабря золотовалютные резервы Украины составляли 39,9 млрд долл.

В результате в 2024 году Нацбанк оставался основным игроком на валютном рынке. Объемы чистых валютных интервенций в поддержку курса, то есть разница между продажей и покупкой валюты НБУ на межбанке, составила 34,8 млрд долл., в т.ч. рекордные 5,3 млрд долл. в декабре. Для сравнения в 2023 году на поддержку курса было израсходовано 28,6 млрд долл., в 2022 году – 25 млрд долл., добавил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк рассчитал официальный курс доллара на 7 января до 42,2 грн. Это сразу на 11 коп. выше текущего курса, а также является рекордом в истории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!