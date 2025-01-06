Официальный курс доллара существенно вырос и установил рекорд: такого еще не было

Национальный банк обновил официальный курс доллара на 7 января до 42,2 грн. Это сразу на 11 коп. выше текущего курса (который также будет действовать на выходных), а также является рекордом в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Согласно его данным, с начала года официальный курс вырос уже на 17 коп. – 1 января 2025 года он был 42,03 грн.

Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

В госбюджет среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар.

Т.е., допускается, что курс может значительно превысить этот показатель – и даже в этом случае не произойдет ничего критического. Ведь такой рост, если он произойдет, будет спрогнозированным, а значит, система, вероятно, будет подготовлена.

Вместе с тем, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в разговоре с OBOZ.UA отмечал: 2025 год Украина начнет с курсом выше 42 грн. "Заканчивать мы год будем на курсе 47,5 грн, может, даже 48 грн. То есть планируйте свои инвестиции, свои накопления исходя из понимания, что, по всей вероятности, именно в таком виде будут развиваться события на валютном рынке", – сказал Пендзин.

Не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее.

К примеру, через день после обновления рекорда до 41,99 грн (действовал 24 декабря 2024 года) курс опустился до 41,86 грн, а на следующий день снизился до 41,84 грн.

Наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.

Кроме того, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она дает возможность провести обмен валюты – в т.ч., долларов – на наличные гривни в устройствах банка без дополнительных комиссий.

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