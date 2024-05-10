Граница снова заблокирована: поляки возобновили митинг на пункте пропуска с Украиной

Поляки возобновили блокаду границы с Украиной – на пункте пропуска Долгобычув – Угринов. Впрочем, ожидается, что митинговать они будут лишь 10 мая. Протест проводится в рамках очередной масштабной акции польских фермеров с требованием отменить требования европейского "зеленого курса" и запретить импорт сельхоз продукции из Украины.

О блокировке границы сообщила Государственная таможенная служба. Там отметили: заявленное время митинга – с 09:00 до 16:00.

"По информации польской стороны, сегодня, 10 мая, с 09:00 до 16:00 часов перед пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов" будет проходить однодневная забастовка на грузовых направлениях: въезд и выезд из Украины", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: легковые автомобили митингующие трогать не планируют – те должны перемещаться беспрепятственно. Как и автобусы.

Поляки протестуют не только на границе Украины

Массовые акции протеста 10 мая проводятся в столице Польши Варшаве. Аграрии планируют продолжать митинги до позднего вечера.

Как сообщает "Радио Свобода", протестующие фермеры утверждают, что последствия "зеленого курса" приведут к подорожанию электроэнергии и отопления. Также они выступают против будущего запрета бензиновых и дизельных автомобилей.

Помимо отказа от "зеленого курса" забастовщики требуют запретить импорт продукции сельского хозяйства из Украины. По их мнению, украинские продукты якобы "не проходят контроль и не имеют сертификатов", хотя это не так.

Граница была разблокирована с конца апреля

Полностью же польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной 29 апреля – когда была снята блокада пункта "Рава-Русская – Гребенное". При этом стороны договорились ежемесячно обмениваться цифрами по транзиту сельскохозяйственной продукции, чтобы контролировать ситуацию.

При этом полная деблокада границы уже тогда принесла положительные результаты. Так:

во второй декаде апреля, когда пункты пропуска на границе блокировались, средний объем перевозок составлял 13 тыс. тонн в сутки;

28-29 апреля этот показатель был выше – 16 тыс. тонн.

Польша получает от Украины намного больше, чем отдает

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины – на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.

Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины гораздо более отрицательный, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".

"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Европарламент поддержал продление на год льготной торговли с Украиной – т. н. торговый безвиз, – предусматривающее, впрочем, определенные предохранители от "наплыва" украинской продукции. Таким образом, действие льготного режима продлится по меньшей мере до 5 июня 2025 года.

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