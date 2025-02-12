Готовится временное ограничение цены на газ: что побуждает ЕС к этому

В Евросоюзе (ЕС) рассматривают временное ограничение цены на газ. Причина – ее рекордный рост: в последние дни стоимость ресурса в Европе достигла 2-летнего максимума. Впрочем, идея ценового ограничения вызвала беспокойство в энергетических и финансовых кругах, представители которых считают, что это "подорвет доверие" к европейской системе торговли газом, а кроме того, заставит участников рынка перейти на альтернативные механизмы за пределами ЕС.

Видео дня

Об этом говорится в материале Financial Times. Его авторы отмечают:

в настоящее время переговоры о введении ограничений пребывают в начальной фазе;

цены на газ достигли рекордного значения из-за холодов и отсутствия ветра, "что затрудняет производство возобновляемой энергии".

"Еврокомиссия (ЕК) рассматривает ограничение в рамках обсуждений "чистого промышленного соглашения". В документе должны быть изложены способы поддержки тяжелой промышленности ЕС, столкнувшейся с рядом проблем – в частности, агрессивными торговыми мерами США и планами по переходу Евросоюза на "зеленую" энергию", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: намерения руководства ЕС уже вызвали неодобрение промышленных групп. Так, 11 профильных ассоциаций обратились с письмом к президенту ЕК Урсулы фон дер Ляен, в котором выразили мнение, что "такой шаг может иметь далеко идущие негативные последствия для стабильности рынка и безопасности поставок".

"В письме говорилось, что ограничение цен на газ подорвет доверие к европейской системе торговли газом. А также побудит мировое газовое сообщество перейти на альтернативные механизмы торговли за пределами ЕС", – рассказали аналитики.

Кроме того, отмечается, по словам одного из европейских дипломатов, некоторые государства-члены союза, могут также выступить против ограничения цен. В частности, подчеркивается, ранее в ЕС уже планировали ввести подобные ограничения, однако против них выступили Германия и Нидерланды

"ЕС впервые предложил аналогичное ограничение в 2022 году – в разгар энергетического кризиса, последовавшего за постоянным сокращением поставок газа Россией после полномасштабного вторжения в Украину. Ограничение так и не было введено, поскольку цены оставались ниже контрольного показателя в 180 евро за мегаватт-час", – напомнили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине зафиксированы исторически низкие запасы газа в хранилищах. Едва ли не впервые уровень запаса снизился до отметки менее 10% объема хранилища. Это создает риски возникновения настоящего дефицита. И хотя в сети активно распространяют фейки о плановых графиках отключения, сейчас даже в худшем из сценариев никаких ограничений для населения вводить не планируют. Вместе с тем, вероятно, при сохранении низких температур придется увеличивать импорт газа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!