Государственных и коммунальных предприятий не будет. Будет сплошные товки с узуфруктом. Не знаете об узуфрукте? О, это нам, сообщество, от зеленого законодателя этакая эффективная "новинка" с тысячелетней римской бородой. Очень современная, конечно, потому что фруктом были, среди прочего, скот и рабы.

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Якщо 6013 приймуть, то примусово понад 200 тисяч приватних підприємств та більше 30 тисяч фермерських господарств мають перетворитися у господарські товариства. У власників цих бізнесів питали, чи хочуть вони цього? А у тих власників бізнесів, що на зараз на фронті, в окопі за країну життя віддають?

Ну, і згадайте, коли хтось з політиків починає говорити про дерадянізацію та лібертаріанство – чекай на жорсткий примус підприємців, нові витрати на супровід бізнесу та посилення авторитарізму владних структур.

Що в результаті таких змін відбувається, нам добре відомо: нові дозволи, переоформлення власності, нотаріальні витрати, реєстраційні збори, робота десятків тисяч бухгалтерів та юристів, черги та суперечливі роз’яснення. Нарешті, пропозиції "порєшать"… І просто банальне рейдерство

Якщо викинуть із законодавства саме слово "підприємство" (ну, кажуть, дуже воно незрозуміло нашим європейським партнерам), то тоді треба ж Угоду про асоціацію України з ЄС переписувати, бо в ній понад 60 разів згадує поняття підприємства та суб’єкта господарювання?

Ну і як вишенька на тортику, то на раші аплодують скасуванню Господарського кодексу і вважають це ну дуже цікавим досвідом. В них же ж такого кодексу ніколи не було і не буде, а ми, українці, "випали з традиції", "вийшли з-під контролю".