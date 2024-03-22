Неизвестно, удастся ли восстановить станцию ДнепроГЭС, она серьезно повреждена, – директор Укргидроэнерго

В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания – в станции ГЭС-1 и ГЭС-2. Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки.

Об этом заявил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота. "Придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она (ГЭС-2 – Ред.) работать. И сможет ли, то ли в ограниченном режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать" – сказал он в эфире Радио Свобода

Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС пока нет. Обе станции пока не работают. Также Сирота отметил:

Жертв среди сотрудников ДнепроГЭС нет.

В настоящее время станция осуществляет все меры, чтобы поднять затворы и осуществить пропуск воды ниже по течению Днепра.

Окончательную оценку Укргидроэнерго сможет дать через некоторое время, когда будет ликвидирован пожар. Последствия будут просчитаны в течение дня.

"Надеюсь, что мир отреагирует на удары, которые снова происходят по объектам критической инфраструктуры Украины. Недостаточная реакция мирового общества на разрушение Каховской ГЭС спровоцировала то, что враг не увидел больших последствий для себя. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает бить по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к экологической катастрофе", – сказал он.

Россия 22 марта нанесла повреждения ряду объектов критической энергетической инфраструктуры. Военные преступники обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК, ДнепроГЭС. Аварийные отключения и превентивные графики отключения были введены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской, Донецкой областях. Полностью обесточен Харьков.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта оккупанты устроили массированную ракетную атаку на Украину. Враг поднимал в небо в общей сложности 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, совершивших пуски 31 ракеты из российских городов Волгодонск и Энгельс. 22 марта россияне атаковали украинскую энергетику.

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