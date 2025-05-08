Фонд заработает уже через несколько недель: в Кабмине рассказали о важных деталях соглашения о недрах

Украина и США создают совместный фонд недр с равными долями (50/50), но прибыли от деятельности фонда начнут распределяться только через 10 лет. К тому времени все средства будут направляться исключительно на инвестиции в Украину, а дополнительные взносы возвращаются перед разделением прибыли.

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Об этом рассказала первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в интервью СМИ. Она пояснила, что управление и владение фондом разделено между Украиной и США в соотношении 50/50.

Прибыли же начнут распределяться только через 10 лет после старта деятельности фонда. До этого момента все ресурсы направляются исключительно на инвестиции в украинские проекты. Например, если за десять лет фонд получит прибыль в 2 миллиарда долларов, из которых США дополнительно инвестировали 1 миллиард, то сначала возвращается эта дополнительная сумма, а остаток делится поровну – по 1 миллиарду каждой стороне.

Торговый представитель Украины Тарас Качка уточнил, что первоначальные взносы с обеих сторон равны, но в будущем возможны дополнительные инвестиции без ограничений. Важно, что даже при условии неравных дальнейших взносов управление будет оставаться равноправным. Размер дополнительных взносов будет учитываться только при распределении прибыли.

По словам Свириденко, ключевой задачей переговорной команды было достижение баланса и равноправия в соглашении. Документ не содержит никаких обязательств по долговой нагрузке. Он ориентирован исключительно на инвестиции, развитие проектов и стратегическое партнерство. Это первый случай в истории, когда США признают Украину стратегическим долгосрочным партнером в сфере развития недр.

Особенностью соглашения является то, что после его ратификации в Украине появятся еще два сопроводительных документа – Соглашение об ограниченном партнерстве и Соглашение, регулирующее принципы функционирования фонда. Они будут коммерческими и будут заключаться между DFC (Международной финансовой корпорацией развития США) и украинским Агентством по вопросам государственно-частного партнерства.

Как отметила министр экономики, создание фонда не меняет действующие правила о предоставлении лицензий на добычу полезных ископаемых. Эти процедуры остаются конкурсными. Сам фонд не будет участвовать в добыче, не будет осуществлять приватизацию и не будет стороной соглашений о разделе продукции. Его основная функция – финансовая поддержка проектов.

Если компания, получившая лицензию, нуждается в дополнительных средствах, она сможет обратиться в фонд, но фонд имеет право отказать. В таком случае инвестор может найти другие источники финансирования, однако их условия не должны быть выгоднее предложенных фондом.

На брифинге 8 мая Свириденко отметила, что при условии быстрой ратификации в парламенте фонд может заработать уже в течение нескольких недель. Американская сторона также выражает готовность финализировать все технические документы в кратчайшие сроки. Запуск фонда также открывает возможность зачисления в него контрибуций в виде военной помощи США, что дополнительно усиливает стратегический вес новой инициативы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, комитет Верховной Рады по вопросам международной политики переголосовал решение о ратификации соглашения по полезным ископаемым и созданию инвестиционного фонда, которое подписали с США, – к нему добавили замечание о снятии с парламента ответственности за содержание двух дополнительных соглашений. Следующим шагом станет ратификация документа в сессионном зале парламента.

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