ЕС и Украина ищут торговый компромисс: вернут ли довоенные ограничения

Возврат к довоенным условиям торговли с Европейским Союзом (ЕС) не будет – Украина и Евросоюз будут создавать новую систему, которая защитит интересы обеих сторон. Компромисс должен сохранить доступ украинских фермеров к премиальному европейскому рынку и обеспечить предсказуемость для всех участников торговли.

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Об этом в телеэфире заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль. Украина и Европейский Союз готовятся к важной трансформации в сфере аграрной торговли. "Что важно понимать – промежуточный положительный результат такой первой делегации, это то, что возвращения к условиям торговли довоенных времен точно не будет", – подчеркнул Коваль.

Министр отметил, что ранее реакция ЕС часто была эмоциональной и подпитывалась масс-медиа, но последняя встреча стала конструктивной и сосредоточенной на цифрах, динамике и реальных потребностях как украинских, так и европейских аграриев. "Встреча была очень конструктивной и базировалась именно на обсуждении", - подчеркнул Коваль. Ключевая задача, по его словам, – разработать новый формат взаимодействия, который будет базироваться на:

контролируемых объемах торговли ;

; прогнозируемых правилах доступа к рынку ЕС ;

; защите интересов как украинских, так и европейских производителей.

"Необходимо в ближайшее время наработать компромиссный вариант и алгоритм взаимодействия", – отметил министр. Министр особо подчеркнул, что доступ украинских фермеров к европейскому рынку чрезвычайно важен, особенно для регионов, пострадавших от войны.

"Украинские фермеры в Сумской, Черниговской, Харьковской областях должны иметь доступ к европейскому рынку, потому что он премиален", – подчеркнул Коваль. Украина уже сегодня экспортирует до 52% своей агропродукции именно на европейский рынок, и это направление жизненно важно как для экономики, так и для социальной стабильности в сельской местности.

В итоге министр заявил, что Украина должна доказать свою надежность в качестве стратегического партнера Евросоюза. "Украина – это партнер, с которым Евросоюз может стать еще сильнее и не является угрозой для аграрной политики европейских стран", – отметил Коваль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дональд Трамп предлагает иностранным компаниям переезд и развитие в США как самый быстрый способ избежать пошлин. Однако, несмотря на громкие заявления, реальные торговые соглашения остаются недостижимыми из-за хаотичности политики Белого дома.

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