"Этот момент настал": в Украине введут ряд льгот для оборонной промышленности

В Украине приняли законы, которые запускают специальный режим Defence City для предприятий оборонной отрасли с налоговыми и таможенными льготами. Отмечается, что это даст возможность привлекать инвестиции, развивать производство и создавать рабочие места, а работать система будет минимум до 2036 года или до вступления Украины в ЕС.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два законопроекта, которые запускают масштабную инициативу Defence City – специальный правовой режим для предприятий отрасли.

Речь идет о законопроектах №13420 и №13421, которые вносят изменения в соответствии с Налоговым и Таможенным кодексами. Они были существенно доработаны в сотрудничестве с Министерством обороны и бизнесом, чтобы создать максимально эффективную и прозрачную систему поддержки украинских производителей военной продукции.

Что меняется для предприятий оборонной отрасли

Прежде всего, вместо старой практики Перечня предприятий ОПК будет создан Реестр Defence City, которым будет управлять Министерство обороны. По словам Гетманцева, это позволит обеспечить четкий контроль, прозрачность и понятные правила для всех участников.

Резиденты Defence City получат особый статус, условия которого будет определять закон "О национальной безопасности Украины". Одним из ключевых требований станет доля квалифицированного дохода, для большинства компаний она должна составлять не менее 75%, а для самолетостроительной отрасли – 50%. Введение специального режима предусматривает целый комплекс стимулов:

налоговые льготы – освобождение от налога на прибыль (при условии его реинвестирования в производство), а также от земельного, налога на недвижимость и экологического налога;

упрощенные таможенные процедуры для импорта необходимых комплектующих и технологий;

упрощенный экспортный контроль для товаров военного назначения, что ускорит сотрудничество с иностранными партнерами;

особенности валютного надзора, которые сможет устанавливать НБУ, чтобы предприятия имели больше свободы в международных расчетах;

поддержка релокации и повышение безопасности производств в случае угроз, что особенно актуально в условиях войны.

Гетманцев отмечает, что эти шаги создают предпосылки для формирования современной инновационной индустрии, которая способна не только удовлетворить потребности фронта, но и интегрироваться в мировые производственные цепи. Инициатива Defence City должна стать фундаментом для привлечения инвестиций, развития технологий и создания новых рабочих мест.

Речь идет не просто о льготах, а о системном подходе к превращению Украины в одного из ключевых игроков мирового рынка оборонной продукции. Как отметил Гетманцев, это решение открывает новую страницу в развитии отрасли. "Этот момент наступил. Мы создаем условия, которые не только укрепят обороноспособность страны, но и позволят построить современный оборонный сектор, интегрированный в глобальную экономику", – отметил он.

