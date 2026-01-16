"Это должно быть сделано": МВФ не откажется от налогового требования относительно "ФОПов" в Украине

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева напрямую заявила, что фонд не отказался от требования к Украине ввести обязательный НДС для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Впрочем, она подчеркнула, что для одобрения новой программы МВФ требует лишь внесение соответствующего законопроекта в парламент, а не его окончательное принятие.

Об этом Георгиева рассказала агентству Reuters после встреч в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Это был первый визит главы МВФ в Украину за последние три года.

"Относительно льгот по НДС мы очень четко заявили: это должно быть сделано. Мы не можем допустить, чтобы украинская экономика оставалась в подвешенном состоянии между рыночной и нерыночной моделями. Мы должны двигаться вперед, и вопрос не в том, делать это или нет, а в том – как именно и как заручиться поддержкой парламента", – сказала Георгиева.

Она уточнила, что МВФ сейчас ожидает внесения соответствующего законопроекта в Верховную Раду (документ уже разработан Минфином). Также фонд обсуждает возможность дать Украине еще год на привлечение поддержки этой законодательной инициативы в парламенте.

Новая программа МВФ для Украины, как ожидается, будет предусматривать финансирование на 8,1 млрд долларов. Заседание совета директоров фонда по вопросу ее утверждения ожидается в течение нескольких недель.

Что предусматривает законопроект Минфина об НДС для "ФОПов"

Плательщики единого налога 1-3 групп (кроме е-резидентов) будут обязаны регистрироваться плательщиками НДС, если сумма их налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев превысила 1 млн грн . От этой обязанности освобождены только плательщики 3-й группы – электронные резиденты (е-резиденты).

(кроме е-резидентов) будут обязаны регистрироваться плательщиками НДС, если сумма их налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев превысила . От этой обязанности освобождены только плательщики 3-й группы – электронные резиденты (е-резиденты). Если плательщик 3-й группы на ставке 5% достигает лимита в 1 млн грн, он обязан перейти на ставку 3% + НДС .

. В случае обязательного перехода заявление об изменении ставки подается не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита. Новая ставка применяется с 1-го числа месяца подачи заявления.

В доход плательщиков НДС 1-3 групп теперь включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Ранее это касалось только 3-й группы.

теперь включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Ранее это касалось только 3-й группы. Плательщики 1-3 групп , которые становятся плательщиками НДС, обязаны вести учет доходов и расходов по типовой форме (ранее для 1-2 групп была только произвольная форма).

, которые становятся плательщиками НДС, обязаны вести учет доходов и расходов по (ранее для 1-2 групп была только произвольная форма). Исключаются некоторые старые нормы относительно сроков подачи заявления при изменении ставки (в частности, норма о 10 днях до начала месяца).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал требования МВФ о введении НДС для "ФОПов". Нардеп не поддерживает кардинальное изменение правил во время военного положения, однако отмечает, что Украине все равно необходимо сломать схемы, когда крупный бизнес мимикрирует под малый, чтобы не платить НДС и другие налоги.

