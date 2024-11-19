Украина "предварительно" договорилась с МВФ о транше на более 1 млрд долларов: что может сорвать соглашение

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов о шестом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Это решение открывает путь к получению транша в размере 1,1 млрд долларов до конца 2024 года. Впрочем, до сих пор неподписанный президентом Украины законопроект о повышении налогов может воспрепятствовать полноценному утверждению соглашения.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там отметили:

Соглашение должно быть утверждено Исполнительным советом директоров МВФ.

Рассмотрение советом документа ожидается в ближайшие недели.

"Украина выполнила пять структурных маяков, предусмотренных к шестому пересмотру Программы в фискальном секторе, энергетике, корпоративном управлении. А также досрочно еще один структурный маяк в сфере энергетики", – говорится в сообщении.

Впрочем, отметил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), Исполнительный совет директоров МВФ может отказаться утверждать соглашение. Причина – до сих пор неподписанный президентом Украины законопроект о повышении налогов.

"Это (подпись и публикация законопроекта 11416-д ) станет prior action (предварительное действие. – Ред.) в МВФ. Проще нет закона – нет денег", – отметил нардеп.

Напомним, законопроект о повышении налогов был принят во втором чтении 10 октября. В его основе – повышение военного сбора до 5% и введение новых налогов для физлиц-предрнинимателей ("ФОПов").

В документ добавилось освобождение от налогообложения "Национального кешбэка", а вот повышать "налог на потребление" не стали. Кроме того, повышение военного сбора не коснется военных. В целом в документе предусмотрены такие нормы:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5% ;

; внедрение военного сбора для ФЛП – 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1-й, 2-й и 4-й групп;

– 1% от дохода для 3-й группы, 10% минимальной зарплаты для 1-й, 2-й и 4-й групп; налог на прибыль банков на уровне 50% ;

; налог на прибыль финансовых компаний (кроме страховщиков) – 25%;

увеличение минимального налогового обязательства за землю на 14%;

освобождение "Национального кешбэка" от налога на доходы физлиц (НДФЛ);

от налога на доходы физлиц (НДФЛ); переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня, песка и каолина;

увеличение минимальных розничных цен на вино и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%.

То есть размер военного сбора с белой зарплаты в 30 тыс. грн увеличится с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (это уже 5%). А "ФОП" третьей группы с ежемесячным доходом в 30 тыс. грн будет платить на 300 грн налогов больше (раньше военный сбор они не платили, а будут 1%). "ФОПы" других групп будуть платить фиксированно по 800 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время МВФ рекомендует Украине в дальнейшем повышать налог на добавленную стоимость (НДС). В фонде уверены, что такой шаг увеличит потенциал внутренних источников финансирования бюджета в краткосрочной перспективе. Напрямую этим налогом облагаются предприниматели-зарегистрированные плательщики НДС, но косвенно его платят все потребители товаров или услуг.

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