Избрание Дональда Трампа следующим президентом США вынудит Европейский Союз (ЕС) изменить политику своих расходов. 27 стран-членов ЕС перенаправят больше средств на оборону и безопасность – речь может идти о десятках и сотнях миллиардов долларов.

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Как сообщает Finanicial Times, изменение политики коснется денег так называемого фонда сплочения (cohesion funds). Они могут быть направлены на закупку оборонного оборудования или прямое финансирование армии, могут быть использованы на товары двойного назначения, например беспилотники.

Бюджет "фонда сплочения" планируется на 7 лет, нынешний период длится с 2021 по 2027 год. Всего в фонд сплочения было выделено 392 млрд евро, но журналисты подсчитали, что в настоящее время из них израсходовано менее 5%.

Анонимные источники из официальных лиц ЕС утверждают, что в ближайшие недели правительствам государств-членов сообщат о большей гибкости в правилах по выделению таких средств. Их разрешат использовать в поддержку оборонной промышленности и проектов военной мобильности стран-членов.

В частности, средства можно будет выделить на укрепление дорог и мостов для обеспечения безопасного прохода танков, а также увеличение производства оружия и боеприпасов (закупать оружие на деньги из "фонда сплочения" все еще нельзя будет). В Еврокомиссии объяснили, что эти деньги можно использовать для оборонной промышленности, если они способствуют совместной миссии по усилению регионального развития, включая военную мобильность.

Ранее о необходимости увеличивать инвестиции в собственную обороноспособность и совместные европейские оборонные проекты заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она объяснила это словами и действиями российского диктатора Владимира Путина, который не желает мира и будет двигаться дальше.

Также OBOZ.UA сообщал, что в течение 2024 года Украина получила 12 млрд. евро в рамках программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза Ukraine Facility. Это стало возможным благодаря тому, что правительство выполнило 25 прописанных в плане индикаторов.

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