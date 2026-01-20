Россию ждут миллиардные потери от нефти и газа: как упадут доходы Кремля

В январе доходы России от налогов на нефть и газ могут упасть практически вдвое по сравнению с прошлогодним показателем. Это станет следствием санкций, и в частности – снижения цен на российские энергоресурсы, а также укрепления рубля.

Видео дня

Об этом свидетельствуют расчеты, опубликованные Reuters. Данные агентства базируются на информации о добыче нефти и газа, их переработке и поставках на внутреннем и международном рынках.

В целом аналитики утверждают, что российская экономика остается критически зависимой от экспорта энергоресурсов. А доля доходов от нефти и газа составляет около четверти поступлений в федеральный бюджет России и поэтому является важным источником финансирования войны в Украине.

Согласно подсчетам, в первом месяце года нефтегазовый доход РФ составит 420 миллиардов рублей (5,41 миллиарда долларов). Этот показатель на 46% меньше, чем в январе-2025, а также самый низкий с августа 2020 года, когда мировой спрос на топливо был подорван в результате коронавирусной пандемии.

Расчеты базируются на двух основных факторах, повлиявших на доходы Кремля:

в декабре индикативная цена на российскую нефть, деноминированная в рублях , упала на 53% в годовом исчислении – до 3073 рублей за баррель ;

, упала на 53% в годовом исчислении – ; в то же время обменный курс рубля подскочил на 30,6% по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

Официально о поступлениях в бюджет РФ станет известно 4 февраля. В этот день соответствующие данные будут опубликованы Министерством финансов страны-агрессора.

Впрочем, в целом ожидается, что в этом году доходы российского бюджета составят 40,283 триллиона рублей, из которых 8,957 триллиона рублей поступит от продажи нефти и газа. В то же время в прошлом году Россия заработала на нефти и газе 8,48 триллиона рублей – это на 24% меньше, чем было в предыдущем году, а также является самым низким уровнем с 2020 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, экспорт сырой нефти из России в конце 2025 года и в начале 2026-го сократился до самых низких показателей с февраля 2022 года (3,43 млн баррелей в сутки). Одновременно из-за падения цен (до 960 млн долларов) и уменьшения объемов средняя недельная стоимость нефтяных поставок РФ опустилась до минимума за весь период полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!