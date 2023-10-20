Страны ЕС, которые по плану Кремля должны были замерзать без российского газа, активно заключают долгосрочные договоры на поставки голубого топлива из Катара. Только два новых контракта позволят Евросоюзу заместить 6,5% газа, который импортировался из России до ее вторжения в Украину. А общий показатель составляет около четверти от "довоенных" поставок.

Так, за последние две недели катарская QatarEnergy заключила соглашения до 2050 о поставках по 3,5 млн тонн сжиженного газа в год в Нидерланды (с Shell) и во Францию (с TotalEnergies). Кроме того, еще в 2022 году 15-летний контракт с Катаром заключила Германия.

В целом европейцы в 2030-е годы смогут получать по 27 млн тонн СПГ – эквивалент 3 млрд кубометров газа, или четверть от российских поставок до начала полномасштабной войны. При этом, кроме поставок из Катара, Европа замещает российский газ топливом из США.

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"Государства Европы переходят на долгосрочные соглашения по поставкам газа из Катара. Бункерный дед, как обычно, "всех переиграл", – прокомментировал эту тенденцию нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Долгосрочные контракты обычно позволяют значительно снизить цену на газ по сравнению с закупками на бирже. Кроме того, такие договоры дают гарантии непрерывного снабжения топливом.

"Ранее в ЕС не планировалось подписывать новые долгосрочные контракты в рамках курса на зеленый переход, предусматривающий сокращение потребления газа. Однако достигнутые долгосрочные договоренности декларируют новую общую позицию европейцев – возобновлять торговлю энергетическими ресурсами с Россией они не планируют даже после прекращения войны против Украины и завершения эпохи Путина", – отметил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Газпром" подтвердил падение добычи газа в РФ на 24,7%. Этот факт объясняется отказом европейских стран от европейского голубого топлива.

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