ЕС может ужесточить требования к Украине: медиа узнал о новых рисках кредита на 90 млрд евро

В Европейском Союзе (ЕС) обсуждают план по ужесточению условий предоставления Украине кредита в 90 млрд евро. Требование будет заключаться во внедрении 20% налога на добавленную стоимость (НДС) для компаний, которые сейчас работают по льготной налоговой системе, в том числе для физических лиц-предпринимателей(ФЛП), которые платят единый налог. Согласно оценкам, это изменение ежегодно добавит в бюджет более 40 млрд грн (907 млн долларов).

Это может повлиять на выделение Украине 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которая, как ожидается, будет предоставлена в этом году. Об этом пишет Bloomberg ссылаясь на собственные источники в Европейской комиссии.

Источник издания отказался предоставить подробности, но заявил, что комиссия "неустанно работает" над завершением меморандума, который станет основой для условий финансирования Украины. По его словам, исполнительный орган ЕС всегда координирует свою повестку дня с реформами МВФ. Целью было завершить переговоры "как можно скорее" и ускорить интеграцию Украины с ЕС.

Помощь ЕС, на которую потенциально повлияют новые условия, составляет лишь часть всего двухлетнего пакета, который достигает примерно 90 миллиардов евро:

60 млрд евро – оборонной поддержки;

30 млрд евро – средства на общие бюджетные расходы.

Министерство финансов и основные доноры Украины утверждают, что упрощенная налоговая система истощает бюджет военного времени, искажает конкуренцию и способствует поддержке значительной теневой экономики.

Другие кредиторы Украины тоже хотят введения НДС для ФЛП

Инициативы, обсуждаемые в ЕС, совпадают с желаниями другого крупного донора – Международного валютного фонда (МВФ). Украина пытается отложить введение НДС для разблокирования помощи на сумму более 8 млрд долларов от МВФ. Эти условия вызывают напряженность в украинском обществе, поскольку предложенные меры крайне непопулярны.

По словам источников, поскольку парламент зашел в тупик по принятию налоговых изменений, украинские чиновники и МВФ обсудили возможную задержку введения мер по НДС для самозанятых предпринимателей примерно на год во время весенней встречи с кредитором в начале этого месяца.

Однако дальнейшие выплаты МВФ зависят от этого и других мер по усилению фискальной политики, которые Киев согласился ввести для ограничения масштабов теневой экономики. Однако, Украина уже пропустила дедлайн в марте для внесения изменений в законодательство. Теперь есть время до июня, когда должен состояться следующий обзор МВФ. Тем не менее, перспективы принятия поправок невелики.

Даже если Украине удастся выиграть немного времени сейчас, ей в конце концов придется реформировать свою налоговую систему, чтобы привести ее в соответствие с правилами ЕС во время переговоров о вступлении. Это будет включать избавление от некоторых льгот. На данный момент международные доноры Украины могут рассмотреть другие меры для получения доходов или ограничения теневой экономики.

