В ЕС введут "новые" евро: когда появятся обновленные деньги

Европейский центральный банк (ЕЦБ) анонсировал изменение дизайна купюр евро – впервые после введения валюты в 2022 году. Впрочем, процесс изменения внешнего вида банкнот будет длительным: ожидается, что до марта-2026 дизайнеры предоставят финальные эскизы и только в конце 2026 года ЕЦБ объявит победителей – после консультаций с жителями Европы. Ныне же совет ЕЦБ выделил 2 основных направления, которые будут отражать идентичность Европы: реки и птицы и европейская культура.

Об этом сообщили в самом ЕЦБ. Там отметили, что таким образом новій дизайн евро сфокусируется на 2-х центральных сюжетах, определяющих идентичность Европы:

Экологическом.

Эта тема, объясняется будет символизировать природное разнообразие и постоянство экосистем Европы. Каждая купюра получит свой пейзаж и представителя фауны, а с обратной стороны будут изображены европейские институции.

Историческом.

Изображения на банкнотах будут посвящены выдающимся фигурам, изменившим науку, искусство и историю.

"Мы рады показать эти образы – они отражают нашу связь с Европой и подчеркивают ее культурное наследие и природу... Банкноты – это символ европейского единства, и новые сюжеты напоминают о нашей общей истории и стремлении к будущему, в котором важны ответственность и забота об окружающем мире", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, изменение дизайна евро имеет и чисто практическую сторону. Прежде всего – защиту от фальшивомонетчиков.

"В мире, где технологии печати развиваются очень быстро, а подделать банкноты становится все проще, новые серии приходится выпускать регулярно", – констатировали в Европейском центральном банке.

Когда появятся "новые" евро

Впрочем, отметили в ЕЦБ, процесс внедрения новых банкнот в оборот будет длительным. Так, ожидается, что:

Управляющий совет примет окончательное решение по дизайнам в 2026 году.

Новые банкноты будут готовы к вводу в обращение через несколько лет после этого решения.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, с 1 января 2026 года Болгария перешла на евро как национальную валюту. Таким образом, страна стала 21-м государством еврозоны. Впрочем, сами болгары отнеслись к этому неоднозначно.

