Энергетическую сферу масштабно "очистят": Зеленский рассказал, какие инстанции проверят в первую очередь

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал масштабное обновление энергетических регуляторов, руководства Фонда госимущества и АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами), а также аудит и продажу активов коллаборационистов и российских субъектов. Отмечается, что эти шаги направлены на повышение прозрачности, эффективности и обороноспособности страны, а также на наполнение государственного бюджета.

Видео дня

Об этом говорится в заметке Зеленского. "Сегодня утром уже провели онлайн-совещание с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами", – говорится в сообщении.

Цель этих шагов – обеспечить эффективность, прозрачность и контроль в критически важных сферах для экономики и безопасности страны. Первым шагом Президент поручил Кабинету Министров безотлагательно подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Отмечается, что это позволит обновить контрольные органы и ввести новые стандарты работы, которые повысят эффективность управления энергетическим сектором и повысят защиту прав потребителей.

Вторым важным этапом является обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора. Такой шаг направлен на повышение безопасности в атомной энергетике и надежности работы энергетической системы, особенно в условиях, когда энергетическая стабильность является критической для жизнедеятельности страны.

Президент также поручил Премьер-министру подготовить представление на назначение руководителя Фонда государственного имущества Украины. Обновление этого органа позволит ускорить процесс управления государственными активами, повысить прозрачность приватизации и эффективное использование государственного имущества в интересах Украины.

Четвертой задачей является обеспечение обновления АРМА и оперативное завершение конкурса на должность руководителя агентства. Президент подчеркнул, что новый руководитель должен быть определен до конца этого года. Отмечается, что этот шаг позволит усилить контроль над активами, которые находятся в распоряжении государства, и обеспечить их эффективное использование для поддержки обороноспособности страны и пополнения бюджета.

Пятым пунктом стало поручение провести оперативный аудит и подготовку к продаже активов и долей в активах, принадлежавших российским субъектам и коллаборационистам, которые сбежали в Россию. Президент подчеркнул, что все эти объекты должны заработать на 100% в интересах Украины, обеспечивая как экономическую выгоду для бюджета, так и усиление оборонного потенциала государства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за коррупционной отмены ремонта турбины на Хмельницкой АЭС энергосистема потеряла более 400 МВт мощности. Отмечается, что именно это стало одной из ключевых причин многочасовых отключений света, которые сегодня испытывают миллионы украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!