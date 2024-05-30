Электронное бронирование запустят в Действии: раскрыты первые детали

На портале Дія запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Министерство обороны заявило, что этот шаг необходим и должен быть предпринят как можно быстрее.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на ежегодной конференции Forbes "Деньги для Победы", передает "Интерфакс-Украина". "Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале Дія будет запущен функционал электронного бронирования ", - отметила Черногоренко.

Замминистра подчеркнула, что все компании, которые будут бронировать своих сотрудников через электронный ресурс, должны пользоваться положительной дискриминацией. "Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК ", – сказала Черногоренко.

Черногоренко также сообщила, что Министерство обороны выполнило все необходимые меры по готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. "Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что где-то через три-четыре недели для коллег, чтобы доверить функционал, и мы запустимся ", – отметила она.

Запуск функционала электронного бронирования на портале "Дія" является частью более широкой стратегии цифровизации процессов, связанных с мобилизацией. Министерство обороны вместе с Минэкономики и Минцифрой активно работают над внедрением этого нововведения, что поможет уменьшить бюрократические преграды и сделать процесс бронирования более эффективным.

Внедрение электронного бронирования позволит снизить нагрузку на военные комиссариаты и улучшить обслуживание граждан. Таким образом, новый функционал на портале "Дія" станет значительным шагом вперед в цифровой трансформации процессов мобилизации в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запустили бета-тестирование услуги "Брак онлайн в Дії". Вскоре граждане смогут подать заявление или зарегистрировать брак на расстоянии в формате онлайн.

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