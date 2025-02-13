Банки уже с весны перепишут проценты по автокредитам: чего ожидать украинцам

В Украине уже с марта могут вырасти проценты по автокредитам – в среднем на 1 процентный пункт, максимально до 16% (в зависимости от первого взноса и срока кредита). Причиной станет вероятное повышение учетной ставки в Украине. А до наступления весны банки будут пытаться привлечь клиентов старыми процентами по кредитам на авто.

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"Коррекция учетной ставки является важным и крайне необходимым шагом НБУ для преодоления инфляции. В то же время, привлеченные под кредитные программы средства станут дороже, что объективно повлияет на размер ставок по большинству кредитных программ, в том числе по программам автокредитования", – рассказал OBOZ.UA руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко.

При этом он предполагает, что увеличение ставок по автокредитам не затронет накопленный отложенный спрос. Он возник из-за временной остановки работы госреестров после российской хакерской атаки.

"Есть партнерская стратегия банков и автодилеров, которые заинтересованы в создании поощрительных условий для потенциальных заемщиков: это может быть как сниженная ставка, так и дополнительные преимущества по техническому обслуживанию авто на фирменных СТО, гибкие условия по программам trade-in, стоимость страхования КАСКО и возможность включения в тело кредита страхового платежа по договору кредита страхового платежа. То есть новые ставки не коснутся весомой части потенциальных заемщиков", – рассчитывает банкир.

Сейчас наиболее популярные среди украинцев автокредиты – это займы на 1-2 года с первоначальным взносом от 40 до 60% под минимальные "скидочные" проценты (например, 0,01%). С такими условиями оформляется более 60% автокредитов, подсчитал Кипоренко.

При этом он допускает, что уже во втором полугодии 2025 года ставки по автокредитам могут вернуться на уровень 2024 года. "По экономическим прогнозам во втором полугодии инфляция в стране может снизиться до 7%, что станет хорошим основанием для снижения учетной ставки. Следовательно, ставки по автокредитам также могут измениться, что потенциально увеличит количество выданных автокредитов", – резюмировал банкир.

Какие автомобили украинцы чаще всего берут в кредит

По итогам 2024 года наибольший спрос наблюдался на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями – около 50-55%. Доля гибридных авто составила около 25%, а кредитование приобретения электрокаров составило около 20%.

Наиболее популярными автобрендами стали:

в "бюджетном" ценовом диапазоне $10-18 тыс. — Renault, BYD, Citroёn, Chery, Geely, Fiat, JAC и Great Wall;

в среднем ценовом диапазоне $16-45 тыс. — Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW;

среди премиальных авто по цене $80-100 тыс. и выше – BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

Кипоренко при этом отметил: "Существует медленная, но необратимая тенденция к увеличению количества кредитования именно гибридных автомобилей и электрокаров. За прошедший год их толика в общей структуре автокредитов возросла в среднем до 20%".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам рассказали, как правильно взять кредит, чтобы не попасть в долговую ловушку. Банкир призвала потенциальных заемщиков правильно оценивать свое материальное положение.

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