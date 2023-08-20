Эффекта от кредитов на восстановление ТЭС и ТЭЦ по программе '5-7-9' не стоит ожидать нынешнего отопительного сезона, – Герус

Эффекта от кредитов на восстановление ТЭС и ТЭЦ по аналогу программы "5-7-9" не следует ожидать нынешнего отопительного сезона.

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Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Восстановление уже идет. Если мы сейчас думаем, что выдадим кредиты и эти электростанции возобновят, мы тогда или непрофессиональные, что не сделали это полгода назад, или наивны и думаем, что оно восстановится только тогда, когда дадут деньги", - заметил Герус. Также он добавил, что такие кредиты должны быть доступны малому и среднему бизнесу, желающему установить у себя генерацию.

Напомним, в мае Правительство приняло решение, согласно которому ТЭЦ и ТЭС смогут воспользоваться программой льготного кредитования "5-7-9". Кредиты будут выдаваться исключительно для восстановления разрушенных и поврежденных энергоблоков.