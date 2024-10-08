Е-удостоверение ветерана станет основным документом: что это значит и как добавить его в Дії

В Украине ввели е-удостоверение ветерана как основной документ, упрощающий доступ к социальным и административным услугам. Это решение также включает в себя возможность добавления документа в приложение Дія, приравнивающее его к бумажной версии.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Решение в целом поддержало 256 депутатов.

Целью е-удостоверения является не только модернизация взаимодействия между государством и ветеранами, но и оптимизация процесса получения льгот и пособий. Среди ключевых изменений:

использование е-удостоверения как основного документа: это уменьшает зависимость от бумажных документов и обеспечивает постоянный доступ к документу в мобильном приложении Дія;

это уменьшает зависимость от бумажных документов и обеспечивает постоянный доступ к документу в мобильном приложении Дія; введение термина "травма": этот термин теперь официально признается причиной получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны, что ранее законодательно не предусматривалось. Это позволяет расширить спектр возможностей для ветеранов, получивших ранение или инвалидность во время войны;

этот термин теперь официально признается причиной получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны, что ранее законодательно не предусматривалось. Это позволяет расширить спектр возможностей для ветеранов, получивших ранение или инвалидность во время войны; новые права для членов семей погибших защитников: члены семей погибших военнослужащих получают официальный статус "члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины", что открывает доступ к ряду льгот и компенсаций.

Использование е-удостоверения в мобильном приложении

Одним из основных преимуществ е-удостоверения является возможность добавления его в мобильное приложение Дія, что значительно упрощает хранение и использование документа. Теперь ветераны могут легко воспользоваться льготами, имея свой электронный документ, всегда под рукой. Это устраняет необходимость носить бумажный вариант удостоверения, что особенно удобно в условиях цифровизации государственных услуг. Чтобы добавить удостоверение в действие, нужно выполнить несколько простых шагов:

загрузить приложение Дія и нажать "Добавить документ";

выбрать опцию "Удостоверение ветерана" и дать согласие на получение данных из государственных реестров;

после этого удостоверение автоматически появится в приложении в течение нескольких минут.

Е-удостоверение ветерана доступно для нескольких категорий населения. В частности:

участников боевых действий;

людей с инвалидностью в результате войны;

участников войны;

пострадавших участников Революции Достоинства;

членов семей погибших ветеранов войны и защитников Украины.

Этот документ можно использовать для получения различных льгот. А именно:

бесплатный проезд в общественном транспорте;

получение медицинских услуг в государственных медицинских учреждениях;

доступ к образовательным льготам для ветеранов и их семей;

возможность получения административных услуг через ЦНАП;

оформление льгот, пособий и выплат, предусмотренных законом.

Кроме внедрения е-удостоверения, правительство также упростило процедуру получения статуса участника боевых действий (УБД). Раньше для подачи документов на получение этого статуса нужно было обращаться в воинские части или специальные комиссии, что значительно усложняло процесс. Теперь подать заявку можно в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП), независимо от места жительства или через портал Действие. Это уменьшает нагрузку на воинские части и ускоряет предоставление статуса УБД.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале государственных услуг Дія расширили функционал для моряков. Теперь, находясь в рейсе, им не придется обращаться к нотариусу, чтобы назначить доверенное лицо, чтобы забрать свои квалификационные документы. Это значительно сэкономит их деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!